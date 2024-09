Dalla notte dello sport al Fierone. Domani a Camucia 150 banchi

Notte dello sport partecipata e applaudita a Camucia nonostante il meteo inclemente che ha portato ad un repentino irrigidimento delle temperature. La più importante frazione di Cortona si è popolata di tante associazioni sportive e di volontariato che hanno animato il pomeriggio e la serata presentando le proprie attività e facendo divertire le famiglie. Tra le attrazioni anche la possibilità di salire su una mongolfiera. Una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale organizzata in tandem con Confcommercio e Confesercenti, il patrocinio di Provincia di Arezzo, Regione Toscana, Coni, del Cip e il sostegno della Banca Popolare di Cortona. Durante la serata il Comune ha voluto dare riconoscimenti ad associazioni e giovani che si sono particolarmente distinti quest’anno. Sul palco sono saliti i rappresentanti della Upd Valdipierle che hanno appena traguardato i 60 anni di attività, Martina Pagoni terza classificata in Toscana ai giochi matematici Kangourou e i giovani dell’istituto comprensivo Cortona 2 "Gino Bartali" per gli ottimi risultati conseguiti ai campionati nazionali studenteschi di scacchi. Camucia torna ora ad ospitare un altro appuntamento immancabile nel calendario settembrino. Domani, infatti, sarà la volta del "Fierone" di Camucia che allieterà la frazione fino a tarda sera. Oltre 150 banchi di espositori affolleranno la frazione cortonese che si trasformerà in una grande isola pedonale. La manifestazione dedicata al commercio ambulante è organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto della Confesercenti e della Confcommercio. L’appuntamento prenderà il via alle ore 8 e per tutto il giorno offrirà tante opportunità. I banchi torneranno anche ad essere ospitati anche nella rinnovata Piazza Sergardi. I giardini della Pinetina ospiteranno gonfiabili per bambini e altre attività di divertimento, tutti intorno, nel centro urbano di Camucia, saranno presenti i banchi degli espositori.

La.Lu.