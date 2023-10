Dal Rotary Club presto un nuovo strumento per la sanità aretina

Arezzo, 23 ottobre 2023 – Ieri al partecipatissimo Mercato delle Pulci al Centro Affari e Congressi di Arezzo era attivamente presente anche il Rotary Club Arezzo, che insieme a Rotaract e Interact ha allestito un banco con materiali da vendere donati da soci e sponsor.

“Si tratta della nostra iniziativa – ha spiegato il presidente del Rotary club Arezzo Marco Genalti - per la raccolta fondi utili all’acquisto dello strumento medico che consente alle donne di partorire in acqua, ossia una Telemetria per cardiotocografia”.

Il costo di questo service è piuttosto importante, per cui sarà per la metà a carico del nostro Club Service, che in quest’annata festeggia i 75 anni dalla fondazione, e per l’altra metà finanziato dal CALCIT, il tutto a destinare all’Ospedale di Arezzo per lo scopo suddetto”.

La cosa che ha reso il tutto davvero un Service in pieno spirito rotariano è stata la grandissima partecipazione dei soci del Rotary club Arezzo e dei giovani del Rotaract e dei giovanissimi dell’Interact, che hanno provveduto al reperimento del materiale da mettere in vendita, hanno provveduto ad allestire i banchi, si sono alternati in presenza, hanno conferito e acquistato anche loro stessi alcuni dei beni in vendita e hanno favorito la vendita stessa, grazie alla loro attivissima presenza al mercato.

“Ecco perché - conclude Genalti - questa nostra iniziativa è stata davvero un successo, sia come partecipazione e coinvolgimento, sia come entità della cifra raccolta”.