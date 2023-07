Dal cacciucco al crostino Una domenica di sagre

Domenica di sagre e feste paesane sparse in ogni angolo della provincia. Fino al 16 luglio nell’area sportiva di Renzino a Foiano c’è la Sagra del Cacciucco - Democratici in festa. Stasera alle 21,30 ballo con l’orchestra Rita Gessi e Spazio bimbi Guunteria Soup. Tutte le sere paninoteca, ristorante con specialità pesce di mare, luna Park. Viene confermata una delle più partecipate feste dell’estate, capace di mettere in un unico contenitore molti ingredienti, un "momento di incontro", che caratterizza questo evento come "la festa più popolare delle estati foianesi". Gastronomia di qualità, con il piatto di punta rappresentato dall’ormai famoso Cacciucco, preparato dalle sapienti mani dei cuochi locali, ma anche intrattenimento, con le migliori orchestre del momento, spettacoli, spazio dedicato ai più piccoli con giochi ludici e spettacoli. Sarà aperta tutte le sere la libreria. Spazio Giovani interamente gestito dai Giovani Democratici, animato da feste a tema, tornei di Calcetto e Pallavolo. Ancora oggi a Pietraviva di Bucine, 47° edizione della Sagra della Rana. Una tradizione che si rinnova nel suggestivo borgo toscano immerso nella Valdambra. Oggi raduno Vespe e pranzo agli stand, la sera alle 21,30 serata Musicale con gli ’80 Febbre. Sagra della Bistecca fino al 16 luglio a Olmo. Oggi alle 15 mercatino del Calcit, alle 21,45 ballo con l’orchestra Weekend. Fino al 23 luglio a Lucignano, Festa dello Sport - 13° edizione della Sagra della Tagliata. Tutte le sere dalle 20 cena con specialità locali e pizzeria. Fino a domenica 16 luglio al Campo Sportivo di Albergo, c’è la 48° edizione della Sagra del Crostino, stasera alle 21 ballo con l’orchestra Alessio Alunno.