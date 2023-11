"Dai nonno raccontaci una storia": la Giostra raccontata ai bambini

Un fantastico libro sulla Giostra del Saracino. "Dai nonno raccontaci una storia: la Giostra del Saracino raccontata ai bambini" è il titolo del libro scritto da Alessandro Boncompagni che sarà presentato domenica 5 novembre alle 17 all’auditorium Aldo Ducci, in via Cesalpino. Le pagine contengono 18 illustrazioni realizzate dalle bambine Letizia e Ginevra Bindi. I proventi dell’iniziativa saranno interamente devoluti alla Fondazione Meyer di Firenze. Il libro edito dall’associazione Arte’s, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Arezzo Comunità, è stato pubblicato grazie al contributo delle aziende aretine Orchidea Preziosi, Chimet, Chimera Gold e Banca Tema. "Si tratta di un racconto-dialogo - spiega l’autore Alessandro Boncompagni - a metà tra la fiaba e la realtà storica, che un nonno narra alla sua nipotina prima di addormentarsi, in cui gli elementi fondamentali della Giostra del Saracino si mescolano a un pizzico di fantasia un po’ ‘rodariana’ per una lettura piacevole e a tratti anche divertente". Con la pubblicazione Boncompagni, intende promuovere la manifestazione storica aretina tra le giovani generazioni. "Parlare di giostra ai bambini - commenta Alessandro Boncompagni - è il modo migliore per avvicinarli alla rievocazione storica. Il libro è quindi l’occasione per leggere un testo ispirato alla Giostra del Saracino ammirando anche i coloratissimi disegni realizzati grazie alla creatività di Letizia e Ginevra".

La "storia" è infatti illustrata da 18 tavole a colori disegnate da due sorelline che, a quattro mani, hanno ideato le immagini che accompagnano il lettore nella lettura del testo. "Siamo contente - dichiarano Letizia e Ginevra Bindi - di avere illustrato il libro. È stato piacevole ed entusiasmante veder concretizzare il progetto e ci auguriamo che i nostri disegni piacciano ai piccoli lettori. Grazie ad Alessandro Boncompagni per averci dato l’opportunità di colorare le pagine del suo divertente e interessante libro".