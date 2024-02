Dai fasti di Pupo alla Woodworm. L’anno degli Oro, l’orma di Benigni

Perchè Sanremo è Sanremo. E anche se non ci saranno artisti aretini in gara, ci sono quelli che hanno provato ad esserci e quelli che comunque saliranno sul palco dell’Ariston, per la notte dei duetti. Inizia stasera Sanremo 2024, sotto i riflettori sanremesi la storia del festival richiama un pezzo di Arezzo.

Grandi esclusi Pupo e Il Cile con il brano non selezionato da Amadeus, "Tri-colore" in cui le identità musicali e artistiche dei due si fondono in un dipinto musicale che è un affresco della società odierna. Nella canzone scartata dal direttore artistico ma già lanciatissima su tutte le piattaforme, l’arma dell’ironia punge l’ascoltatore, a partire dal gioco di parole del titolo che unisce il tricolore al "tris" e il "colore", cioè i punteggi del poker. "È stato un onore per me collaborare con Enzo – dice Il Cile – che è un’icona mondiale della musica italiana". Il suo intento "era quello di celebrare con ironia e acume pregi e difetti della nostra penisola e delle nostre anime". In realtà, Il Cile la sua ribalta sanremese l’ha avuta nel febbraio 2013 quando ha partecipato al Festival nella categoria "Giovani" col brano "Le parole non servono più", scritto a quattro mani con un altro aretino Riccardo Presentini. La canzone, alla fine, era stata eliminata, ma si era aggiudicata il Premio Assomusica 2013 e il Premio Sergio Bardotti. La storia di Pupo e Sanremo passa anche da un altro brano che celebrava il tricolore: "Italia amore mio", interpretato con Emanuele Filiberto di Savoia e dal tenore Luca Canonici, valdarnese. Presentato al Festival 2010, il brano era stato eliminato durante la prima serata; poi ripescato concludendo il Festival al secondo posto. Ma sul palco di Sanremo è salito anche Roberto Benigni che proprio l’anno scorso ha incantato il pubblico con il monologo sulla Costituzione, commuovendo perfino il presidente Mattarella.

Sul fronte musicale negli ultimi anni ci aveva abituati ad una presenza fissa all’Ariston l’etichetta discografica Woodworm, ma la label aretina quest’anno sarà protagonista con i suoi artisti solo nella serate dei duetti. Ci sarà comunque un pò di Arezzo sul palco dell’Ariston venerdì quando La Rappresentante di Lista e il coro Artemia duetterà con Annalisa in "Sweet Dreams" degli Eurythmics, mentre con i Negramaro sarà Malika Ayane a cantare "La canzone del sole" di Lucio Battisti. L’etichetta aretina riesce così a piazzare sul palco più importante d’Italia due big della sua scuderia. Una passerella importante per Malika Ayane e la Rappresentante di Lista, reduce con Woodworm proprio dal successo di Sanremo. La label aretina era stata impegnata sul fronte del Festival partecipando nel 2023 col gruppo milanese dei Colla Zio. Non era la prima volta per l’etichetta di Marco Gallorini e Andrea Marmorini. Basti pensare al successo ottenuto a più riprese dalla Rappresentante di Lista.

Il duo Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, era in gara con "Amare" nel 2020, due anni dopo il successo di "Ciao Ciao", poi il ritorno l’anno scorso come autori di "Lettera 22", il brano dei cugini di Campagna, e come ospiti dal Suzuki Stage nella quarta serata. In precedenza Woodworm aveva portato a Sanremo Francesco Motta, Zen Circus, Rancore, oltre ad essere protagonista anche del post festival, con il party in spiaggia che riproporrà anche quest’anno. Altra aretina, ma d’adozione, in gara sarà quest’anno Fiorella Mannoia, proprietaria per anni di una villa a Monte San Savino e che torna all’Ariston con "Mariposa". E chi non ricorda gli Oro? Trionfarono sul palco dell’Ariston.