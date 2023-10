Da lunedì al via lavori in città, attenzione a modifiche alla sosta e alla circolazione

Arezzo, 22 settembre 2023 – Prosegue in viale Giotto la manutenzione ordinaria su marciapiedi e viabilità: da lunedì 25 a giovedì 28 settembre in orario 8,30 – 18,30 scattano il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati della strada e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dal civico 65 alla rotatoria che incrocia via Raffaello Sanzio e via Benedetto da Maiano.

La mattinata di lunedì si presenta come quella a cui prestare maggiore attenzione in quanto dalle 8,30 alle 14,30 è prevista la chiusura al transito veicolare del tratto fra via Tiziano/via Cimabue e la suddetta rotatoria. La viabilità alternativa resta quella già indicata per giovedì 21 quando si è verificata analoga situazione.

Lavori stradali sempre da lunedì 25 settembre con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso tra le 8,30 e le 17,30 fino a lunedì 9 ottobre in via Piero Calamandrei dall’intersezione con via Francesco Baracca a quella con via della Fiorandola e in via Francesco Baracca dal civico 68/B all’intersezione con via Piero Calamandrei.

In questo secondo tratto scatta anche il divieto di sosta. Ancora senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso: fino a mercoledì 11 ottobre a Rigutino ovest fra la strada che porta alla zona industriale e l’innesto con la S.P. 23 dell'Infernaccio e a Rigutino Nocetella, nel tratto della strada vicinale delle Vallozze che va dal fronte civico 90 al civico 93.

Fino a martedì 17 ottobre a Patrignone lungo tratti delimitati da apposita segnaletica stradale. Orari 8,30 – 17,30. Da martedì 26 a sabato 30 settembre non sarà possibile per i pedoni utilizzare il tratto di marciapiede di via Amedeo Modigliani dal civico 20 per una lunghezza di 15 metri in orario 8,30 – 17,30. Attenzione anche al restringimento dell’adiacente tratto di carreggiata.