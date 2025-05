Da domani "Primi dei primi" con l’omaggio alla Buitoni

All’interno del programma della manifestazione “I Primi dei Primi”, in programma a Sansepolcro da domani al 4 maggio, sarà inaugurata domani alle ore 18.30 la mostra dedicata alla storica Buitoni, promossa e organizzata dal Cral dell’azienda.

L’esposizione sarà allestita nelle sale di Palazzo Alberti, in via XX Settembre e sarà visitabile per tutta la durata della manifestazione. La mostra – a ingresso libero – rappresenta un’occasione unica per ripercorrere l’impegno sociale della storica azienda di paste alimentari attraverso 160 fotografie e 35 video inediti, che raccontano il legame profondo tra la Buitoni e il proprio personale, ben oltre i confini della fabbrica.

Sansepolcro si prepara a diventare la capitale della pasta con la prima edizione di “I Primi dei Primi”, il festival dedicato ai primi piatti e alla cultura gastronomica italiana. L’evento è promosso dal Comune di Sansepolcro, in collaborazione con Confcommercio, Terretrusche, e con il sostegno della Regione Toscana e della Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Al centro della manifestazione, un suggestivo campo di grano allestito in Piazza Torre di Berta simboleggerà il profondo legame tra la terra, l’agricoltura e l’arte della pasta. Questo allestimento scenografico rappresenta l’omaggio di Sansepolcro alla sua tradizione cerealicola e alla cultura del “saper fare” che ha reso celebre la città nel mondo.

Con un ricco programma di eventi, “I Primi dei Primi” si propone di coinvolgere cittadini e turisti in un’esperienza multisensoriale che celebra la pasta come elemento identitario e culturale.