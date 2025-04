Da Bibbiena a Soci il corteo dei 5 referendum

Arezzo, 7 aprile 2025 – E’ ormai tempo di referendum. L’8 e il 9 giugno si andrà alle urne per i 5 referendum promossi dalle associazioni della Via Maestra e dalla Cgil e per i quali hanno raccolto, lo scorso anno, oltre 5 milioni di firme.

Si voterà per lo stop ai licenziamenti illegittimi, perché i lavoratori delle piccole imprese abbiano più diritti, per la riduzione del lavoro precario, per ottenere maggiore sicurezza sul lavoro e più integrazione con la cittadinanza italiana.

“Su questi temi – annuncia Alessandro Tracchi – abbiamo organizzato la Marcia del diritti il 12 aprile da Bibbiena a Soci. In Casentino sono in atto due vertenze territoriali che incrociano i temi dei nostri referendum: la HSG Spa e la Manifattura del Casentino”. Il programma di sabato 12 aprile.

Tra le 13 e le 14 concentramento di fronte alla sede della Cgil di Bibbiena in via Rignano. Alle 14 il corteo partirà per raggiungere la strada regionale 71. Da qui in corteo fino al cinema Italia di Soci dove alle ore 16 interverranno Alessandro Tracchi; Daniele Calosi, segretario Fiom Toscana, Gessica Beneforti della Segreteria regionale Cgil.

Alle 17 entrerà in scena Bobo Rondelli, cantautore e attore. Si esibiranno anche i Punkcake, band aretina che ha partecipato all’edizione 2024 di XFactor. Pullman per raggiungere Bibbiena partiranno da Camucia (piazzale Ipercoop), Montevarchi (area hotel Delta) e Arezzo (parcheggio Ipercoop. Per informazioni e prenotazioni, telefonare a 348 0812076. Gli stessi pullman garantiranno il ritorno da Soci al punto di partenza.