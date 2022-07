Cure post ricovero, il reparto da 5 a 12 posti

BIBBIENA

Riapre il reparto di cure intermedie nell’ospedale del Casentino. L’annuncio è di Filippo Vagnoli, presidente del Distretto socio sanitario del Casentino che commenta: "Una notizia importante per tutta la vallata: i 5 posti di cure intermedie ritornano attivi dopo che erano stati sospesi per l’emergenza sanitaria. Nel nostro nosocomio era stato, infatti, attivato un piccolo reparto covid, a sostegno del San Donato. Rientrata in parte l’emergenza, le cure intermedie possono ritrovare spazio in Casentino".

"Le cure intermedie post ricovero sono competenza della sanità territoriale anche se collocate all’ospedale – prosegue Vagnoli – Le stesse rappresentano un servizio essenziale, soprattutto in un contesto come il nostro dove la popolazione anziana rappresenta una percentuale elevata. Questi posti letto, infatti, sono una sorta di dimissione protetta tra il reparto di medicina e le abitazioni. Per la popolazione più fragile questo passaggio risulta fondamentale per completare il percorso di cura. Ringrazio i vertici e la direzione Asl per aver accolto prontamente la richiesta".

Grazie ai fondi del Pnrr, con il recupero del vecchio ospedale, il reparto di cure intermedie che vi sarà collocato passerà da 5 a 12 posti letto, ampliamento fondamentale per il progressivo invecchiamento della popolazione.

V.G.