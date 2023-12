Cuoco con esperienza per cucina bistrot

1 CUOCO

Si cerca cuoco, con esperienza, per bistrot a Cortona, per preparazione cibi, loro conservazione ed elaborare il menù. Dovrà anche essere in grado di controllare le preparazioni e curare la presentazione dei piatti. Contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in indeterminato. Lavoro full time. Codice AR-210362. Scadenza: 7 gennaio.

1 ADDETTO AL BANCO

Si cerca un addetto al banco per pasticceria e gelateria di Poppi. La figura sarà affiancata inizialmente da personale interno e potrà svolgere anche la vendita. L’ attività è stagionale (marzo/novembre) ma l’ obiettivo è creare una figura di responsabilità. Lavoro part time, nel fine settimana, full time. Contratto di 8 mesi. Codice AR-210112. Scadenza: 12 gennaio.