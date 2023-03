Cuochi e baristi: via al casting per l’estate

Il mondo del lavoro è alla disperata ricerca di dipendenti. Anche bar, ristoranti, locali lanciano continui appelli. Basta fare un giro virtuale sui social o in centro, scorrendo le vetrine. Da mesi moltissime attività hanno affisso annunci in cui si ricercano baristi, aiuto cuoco, lavapiatti. Ricerca che è sempre più forte anche in Valdichiana, vallata a vocazione sempre più turistica, in cui le imprese del territorio, soprattutto di Cortona, Monte San Savino, Lucignano e Castiglion Fiorentino, cercano addetti alla sala, aiuto cuoco, baristi, addetti alla reception, lavapiatti, impiegati e altro. Per cercare di colmare quella che sta diventando una voragine fra la domanda e l’offerta nel mondo del lavoro, Confcommercio propone un open day. Le figure più ricercate domani potranno presentarsi nella sede territoriale di Confcommercio, a Camucia in via XXIV Maggio, muniti di curriculum vitae, per un colloquio lavorativo con gli esperti, dalle 10 alle 12. Non solo attività ricettive, molti sono anche i posti disponibili per impiegati e tecnici del manifatturiero. "Le richieste che arrivano dalle imprese della Valdichiana non ci stupiscono: città come Cortona, Monte San Savino, Lucignano e Castiglion Fiorentino hanno un forte richiamo turistico e in vista della stagione estiva sono per lo più ristoranti, locali i e strutture ricettive ad offrire posti di lavoro, sia part time che full time, commenta la responsabile di lavoro e selezione Sara Vagnoli. Le tipologie di contratto proposte sono variegate. Sicuramente l’Open Day organizzato a Camucia è un’ottima occasione per tutte quelle figure in cerca di lavoro che possono trovare un impiego, anche immediato: le nostre imprese ne hanno un forte bisogno". Le acquisizioni di nuove candidature continueranno anche dopo l’esperienza della Valdichiana: gli sportelli di Lavoro e Selezioni, infatti, sono sempre attivi nelle sedi Confcommercio di Arezzo e di Firenze. Il servizio, gratuito per chi cerca lavoro, dà la possibilità di chiedere un primo colloquio conoscitivo e di orientamento per orientarsi tra le offerte già disponibili.