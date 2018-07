Arezzo 29 luglio 2018 - È la notizia che non vorremmo dare e che ogni estate invece occupa le cronache.Per fortuna è finita bene grazie alla polizia stradale di Ponte a Poppi che ha salvato una cucciolata di cani abbandonata in autostrada, Sette con la loro mamma, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull’A/1, nell’area di servizio Arno in direzione Roma. Tutti e otto, meticci, sono stati notati da una signora che, in auto, stava transitando da lì. La donna ha subito chiamato il 113 e la Polizia Stradale ha inviato sul posto una delle oltre quaranta pattuglie messe in campo dal Compartimento della Toscana sulle principali arterie della regione per l'esodo verso i luoghi di villeggiatura in una giornata da "bollino rosso" per il traffico intenso.

Sul posto sono accorsi i poliziotti del distaccamento di Ponte a Poppi. La donna ha detto di aver visto i cani mentre venivano buttati in strada da un’auto straniera di colore marrone, ma di non essere risucita a vedere la targa nè a riconoscere modello. Le ricerche del veicolo sono state diramate a tutti gli equipaggi e gli investigatori della Sottosezione di Battifolle, che stanno seguendo il caso e che stanno cercando altri elementi utili a individuare il responsabile. La Stradale e il gestore dell’area di servizio hanno dato subito da bere e da mangiare ai cuccioli e alla loro mamma: "Hanno divorato i croccantini in pochi secondi" hanno poi riferito i poliziotti. In tanti, di passaggio, hanno assistito alla scena e hanno chiesto ai poliziotti di poter adottare i cuccioli, ma non è stato possibile. Infatti, i cani sono stati affidati all’associazione “Amici della Terra”, incaricata dal veterinario della Asl di Firenze per le cure e gli accertamenti. .