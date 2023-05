Csi Arezzo, iniziano le attività estive

Arezzo, 2 maggio 2023 – L’arrivo della primavera è coinciso con l’aumentato delle attività sportive all’aperto del Centro Sportivo Italiano, comitato di Arezzo, preludio a quelle estive che vedranno i colori arancioblu coinvolti nel territorio aretino. Bilancio di questi primi quattro mesi del nuovo anno?

Secondo il presidente del CSI di Arezzo, Lorenzo Bernardini: “Il punto ad oggi è assolutamente positivo. Siamo ad un momento importante e storico: sono state molte le attività e le iniziative nate in questa stagione, molte altre lo faranno nei prossimi mesi e daranno costanza e continuità.

Dai dopo-scuola ai “Winter Csi”, ovvero le attività ludico ricreative e giocose che si svolgono a San Domenico, nella struttura del San Domenico Village. Abbiamo fatto attività in carcere e il progetto proseguirà per tutto il 2023, mentre nel periodo estivo siamo pronti con i “Campi Estivi: Estatissima CSI”, con tante adesioni già avute”.

E poi tanta formazione: “Anche perché la società, sportiva, dovrà evolversi per via della nuova riforma dello sport. Per cui il CSI offrirà, come ha sempre fatto, tanti corsi di formazione per dirigenti e tecnici; in più, formerà gli educatori, che consideriamo un valore aggiunto per le attività estive. Abbiamo formato dei giudici di gara, perché essendo un ente che ha una varietà di attività sportive dobbiamo esser sempre pronti a garantire lo svolgimento di gare e manifestazioni”.

Nel futuro, prosegue: “Il 13 maggio sarà una data che segnerà qualcosa di nuovo: con l’incontro degli enti di promozione sportiva, da noi promosso, vogliamo conoscersi e parlare della riforma dello sport, augurandomi che possa essere la prima di una lunga edizione di incontri dove si ragiona sul futuro dello sport”.

Riparte dai giovani Bernardini: “Il gruppo del CSIamo è una delle nostre ciliegine sulla torta: partiti durante la pandemia, siamo stati in grado di coinvolgere tanti giovani che si sono legati ai colori arancioblu attraverso volontariato, promozione e vicinanza al mondo sociale. Pensiamo anche al connubio che sempre di più si è creato non solo con parrocchie, oratori e diocesi, ma anche con i sindaci del territorio.

Nell’ultimo incontro nel Comune di Arezzola nostra Vicepresidente Giulia ha potuto esporre delle problematiche giovanili, mettendone in risalto con dei fatti. Lanostra Area educativa è sempre più qualificata sotto gli occhi di Vincenza Balsamo, guida di quest’area. Ma anche il mondo sportivo, dove abbiamo potenziato tante discipline come il trail, podismo, calcio maschile e femminile con il nostro Gian Carlo Alunno Paradiso a far si che il Comitato possa diventare un esempio impeccabile”.

Tra i prossimi impegni, tornerà anche il CSI IN TOUR: “Saranno cinque le tappe che ci vedranno protagonisti in estate, dove torneremo a portare lo sport anche nelle piazze”.