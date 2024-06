Csi Arezzo: arrivano i campi estivi dell'Inter

Arezzo, 18 giugno 2024 – Ad Arezzo arrivano i campi estivi targati Inter e Csi. Attraverso un'iniziativa lanciata dal Centro Sportivo Italiano, in questa estate sarà il Comitato di Arezzo ad ospitare i tecnici nerazzurri da lunedì 24 giugno fino a venerdì 28 giugno.

Potranno prendere parte alle giornate, in modo completamente gratuito, bambini e bambine dai 6 ai 14 anni. I cinque giorni di Camp si svolgeranno presso il Campo Sportivo "Roberto Lorentini" di Pescaiola. Grande soddisfazione in casa Csi Arezzo, come evidenzia il Presidente Lorenzo Bernardini: "Ringraziamo l'Inter e il Centro Sportivo Italiano per aver scelto il Comitato di Arezzo per ospitare il camp solidale che inizierà lunedì 24 giugno e terminerà venerdì 28 giugno.

Una settimana di attività calcistica completamente gratuita per tutti i bambini dai 6 ai 14 anni. Saranno coinvolti anche gli educatori del Csi di Arezzo per sostenere tutti i partecipanti. Cinque giorni, dunque, dove i colori arancioblu si amalgameranno al nerazzurro, in un contesto di sport, aggregazione e divertimento. "