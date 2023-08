Ponte Morandi, il ricordo di Stella e Carlos. Morti 5 anni fa nella tragedia del crollo

Arezzo, 15 agosto 2023 - Cinque anni fa la tragedia del Ponte Morandi: ieri il ricordo di Stella e Carlos, i due giovani aretini che morirono nel crollo. Ieri infatti anche i loro nomi sono stati commemorati durante la cerimonia in programma nel giorno del triste anniversario. Una camminata, la cerimonia commemorativa e il gesto di 43 bambini che hanno portato un pensiero ai parenti delle vittime. Si è svolta il 14 agosto nel giorno dell’anniversario del crollo a Genova l’omaggio dell’Italia alle 43 persone che hanno perso la vita in quella terribile tragedia. Tra loro c’erano appunto anche due giovani aretini: Stella Boccia e Carlos Trujillo. Innamorati e con tutta la vita davanti, la coppia aveva deciso di trascorrere insieme le vacanze. Un viaggio finito in quel 14 agosto di 5 anni fa: i due con la loro auto stavano attraversando il ponte Morandi, quando il viadotto è crollato sotto di loro. Il dramma di Stella e Carlos colpì profondamente gli aretini che li ricordano ogni anno. Ieri alle celebrazioni presente anche il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a rappresentare il governo. Una giornata promossa e organizzata dal Comune di Genova insieme al comitato dei familiari. Alle 11,36, ora del crollo del ponte, un minuto di silenzio e il suono delle sirene delle navi presenti nel porto e delle campane di tutta la diocesi.

Nel frattempo prosegue il processo per la terribile tragedia, 59 le persone imputate tra ex dirigenti di Autostrade, Spea la controllata che si occupava delle manutenzioni e tecnici, dirigenti ed ex dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del provveditorato opere pubbliche. Le due società sono uscite dal processo patteggiando per 30 milioni.

A.B.