Crollo del muro lungo la provinciale: "La situazione crea molti disagi"

Punto sui lavori dopo il crollo del muro di sostegno di un’abitazione privata che a gennaio rese impraticabile la strada 208 - via Luigi Gori. Ieri mattina il vice sindaco Matteo Caporali si è incontrato con i proprietari ed ha avuto da loro rassicurazioni in merito all’inizio dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro, così come richiesto già mesi fa dal Comune. "La situazione sta generando disagi alla popolazione - spiega Caporali - soprattutto perché questo problema ha coinvolto una delle principali arterie di collegamento verso le scuole e l’ospedale di vallata. I proprietari del muro ci hanno rassicurato in merito agli interventi di ripristino, collaborando attivamente con l’amministrazione. Da parte nostra, fin da subito, abbiamo avviato un dialogo costruttivo con i proprietari per garantire la sicurezza e ridurre i disagi. E’ stato richiesto l’avvio immediato degli interventi di somma urgenza, da realizzarsi a cura e spese della proprietà, in coordinamento con la Provincia di Arezzo, ente competente per la strada interessata. La trasmissione dei dati della ditta esecutrice, del cronoprogramma dei lavori e di ogni elemento utile alla valutazione della sicurezza durante l’esecuzione, dovrebbero arrivare a stretto giro". A seguito del crollo, avvenuto la sera del 28 gennaio scorso, il comune aveva emesso un’ordinanza urgente a seguito della quale era stato chiesto alla proprietà la verifica tecnica e la messa in sicurezza dell’area. A questa è seguita il 25 marzo una seconda ordinanza dove si prorogava il termine per adempiere agli obblighi menzionati come richiesto dallo stesso proprietario. Lo scorso 15 aprile è arrivata al comune di Bibbiena tutta la documentazione tecnica richiesta. Il 17 aprile l’ufficio lavori pubblici del comune di Bibbiena ha preso atto della documentazione, ma anche provveduto a far presente la mancanza della progettazione esecutiva e del cronoprogramma dei lavori. Ieri mattina è stata individuata anche la ditta che materialmente eseguirà i lavori. "Confido nella massima collaborazione di tutte le parti coinvolte - conclude Caporali - e che si arrivi a stretto giro, all’inizio dei lavori. Continueremo come amministrazione a vigilare, affinché i tempi di ripristino siano più celeri possibili".