Crolla un muro a Cortona. La Valdichiana conta i danni per il maltempo. Renzino sommersa

Ancora disagi in Valdichiana. Ad avere la peggio Foiano dove numerosi disagi hanno riguardato Renzino, la zona sportiva, l’area di via Antica, via di Sinalunga, via di Lucignano, via Novellare. Qui ci sono stati allagamenti che hanno interessato abitazioni e aziende. In circa dieci minuti giovedì scorso sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. . Ma lo stesso primo cittadino a seguito di questi numerosi eventi eccezionali delle ultime settimane ha rivolto un appello per la sicurezza idrogeologica del territorio. "Questa situazione necessita interventi più incisivi, una programmazione efficace e risorse adeguate a cui un piccolo comune come Foiano non è in grado di far fronte in maniera autonoma. Parlo di casse di espansione, manutenzione della rete dei fossi, dei ponti e delle strade.". Da Foiano a Castiglion Fiorentino dove il Comune ha trascorso ore intense e insieme ai volontari delle VAB hanno monitorato il livello dell’acqua nei fossi e torrenti e hanno chiuso alcune strade del territorio inondate dall’acqua. Anche in questo caso l’amministrazione per bocca dichiara del vicesindaco con delega alla Protezione Civile Devis Milighetti, ha fatto analoghe richieste. "Servono interventi strutturali che mettano in sicurezza il nostro territorio e che abbiamo già segnalato chiedendo negli anni passati l’inserimento nel documento operativo per la difesa del suolo predisposto dalla Regione. Da una parte agli enti locali vengono imposti sempre maggiori vincoli sulla spesa, a partire dalle risorse disponibili per gli straordinari del personale che il nostro ente ha già esaurito e dall’altro siamo lasciati sempre più soli nella gestione delle emergenze". Altri disagi si segnalano a Cortona, dove ieri mattina, anche a causa delle piogge, è crollata una parte del muro nella zona dello Spirito Santo, fortunatamente senza feriti. "Attivato subito il servizio viabilità e manutenzione del Comune – ha confermato il sindaco Meoni - i lavori di ripristino partiranno in somma urgenza". Qualche disagio anche a Monte San Savino dove, sempre a causa delle precipitazioni, si segnalano situazioni critiche sia nel parcheggio sia all’interno della struttura, con l’acqua entrata fino all’ingresso.