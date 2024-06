Crolla il contro-soffitto di una scuola, momenti di paura a Terontola

Cortona, 24 giugno 2024 – Paura in una scuola di Cortona per il crollo di una parte del controsoffitto. Si tratta della Paliotti di Terontola, che ospita anche una scuola dell'infanzia attualmente ancora frequentata dai bambini. I problemi sono stati riscontrati prima del loro ingresso e l’edificio è stato chiuso con un’ordinanza.

All’interno sono in corso ormai da mesi lavori di miglioramento sismico e in questa fase erano in corso le attività per la rimozione della copertura in amianto e l'installazione del nuovo tetto. Una circostanza che unita a quella delle intense precipitazione delle scorse ore, ha generato le infiltrazioni. "E' stato combinato disposto tra cantiere e maltempo - fa sapere l'amministrazione comunale - a determinare il parziale distacco del contro soffitto al primo piano, avvenuto nelle aule delle classi della scuola primaria, attualmente non in uso e che le lavorazioni di rimozione della copertura sono iniziate dopo la conclusione dell'anno scolastico. Al piano inferiore, quello ancora utilizzato dalla scuola dell'infanzia, si sono verificate solo delle infiltrazioni di acqua. Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici, sono rientrate pienamente in funzione le cucine del punto cottura".