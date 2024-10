Crisi del comparto moda. Ieri incontro a Montevarchi

Arezzo, 29 ottobre 2024 – Crisi del comparto moda. Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro fra i sindaci del Valdarno, rappresentanti delle categorie economiche, imprenditori, l'onorevole Tiziana Nisini e collegato da remoto il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon. L'incontro è partito dall'introduzione di una cassa integrazione in deroga per le piccole per poi affrontare anche le altre difficoltà che riguardano il comparto moda nella nostra vallata. "Abbiamo aperto un percorso che non è un tavolo una tantum- ha detto l'onorevole Nisini- ma un percorso condiviso. Oggi sono state messe in evidenza tutte le criticità e di fatto tutte le proposte che le associazioni del territorio hanno portato all'attenzione del sottosegretario Durigon Sono state espresse anche proposte di miglioria sul recente provvedimento di cassa integrazione in deroga per le imprese fino a 15 dipendenti L'intenzione è di portare avanti le istanze del territorio, anche sul fronte dei codici Ateco, così come di trovare modalità per garantire maggiore flessibilità da parte delle banche. Misure sia tampone nell'immediato che nel medio e lungo termine, che portino valore al settore ma anche una certa stabilità per il futuro”.

"Ringrazio il sottosegretario Durigon che a meno di 10 giorni dall'incontro che abbiamo avuto presso i suoi uffici a Roma ha dato disponibilità ad ascoltare il territorio- ha detto il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini promotrice dell'iniziativa di oggi - Il Valdarno è una realtà importante nel settore moda perché diversamente da tante altre realtà toscane non è un distretto ma una filiera Il sottosegretario ha dato la sua disponibilità sia per il rinnovo della cassa integrazione nel 2025 sia per partire con un tavolo Valdarno che sia estensibile a livello nazionale per. le banche”. Sul mancato coinvolgimento dei sindacati all'incontro di oggi Chiassai ha affermato: “siamo partiti dalle Categorie economiche perché da loro era venuta la richiesta di affrontare insieme questi problemi. Abbiamo coinvolto i comuni del territorio. Io non ho alcuna reclusione, anzi. L'importante però è che si sia propositivi e che si lavori insieme per portare a casa quello che è possibile, risultati sia a breve termine che per il futuro andando tutti nella stessa direzione”.

Federica Vannelli a nome di tutte le categorie economiche ha commentato così dopo l'incontro: “Abbiamo portato avanti alcuni argomenti che intendiamo affrontare tutti insieme. Siamo in un momento di svolta, e abbiamo bisogno che la politica si impegni per trovare con noi delle soluzioni. Ringraziamo per la possibilità che ci è stata data di confrontarci con il Governo, e ringraziamo anche la Conferenza dei sindaci per il tavolo che si sta aprendo in Regione. Al sottosegretario Durigon abbiamo proposto di analizzare i codici Ateco per quanto riguarda la cassa integrazione e di migliorare l’interlocuzione con il sistema bancario."