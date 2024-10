Criminalità organizzata. Evento dell'associazione Agorà alla Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo

Arezzo, 23 ottobre 2024 – Infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale e negli appalti. Se ne parlerà in occasione della presentazione dell'ultimo libro del magistrato Catello Maresca "Lo Stato vince sempre", in programma domani nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. L'iniziativa è organizzata dall'associazione valdarnese Agora'. A colloquio con l'autore Francesco Gosciu, Generale dell'Arma dei Carabinieri in congedo. Ci saranno anche i saluti di Alessandro Polcri, Presidente della Provincia di Arezzo. Introdurrà Francesco Carbini di Agora'. Catello Maresca, nato a Napoli, il 25 maggio 1972), ha lavorato presso la Direzione distrettuale antimafia (DDA) e come sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli. Magistrato, ha catturato Michele Zagaria e ha contribuito a sradicare dall'Italia il clan dei Casalesi. Vive sotto scorta dal 2008. È impegnato nel sociale attraverso l'associazione “Accademia delle Arti, Mestieri e Professioni”, associazione che si occupa del recupero di ragazzi in difficoltà e di sostegno alle loro famiglie. Per questa attività ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il Premio Falcone e Borsellino. Dal 2018 è docente di Legislazione antimafia presso l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”