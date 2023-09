Cremona, l’apertura tocca a te. C’è attesa per il ritorno della Vanoli

Oggi è il giorno che segna il ritorno della Vanoli Cremona nella massima serie del basket italiano, un evento che ha generato un’aspettativa palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La squadra, guidata dall’esperto Demis Cavina, è pronta a sfidare la Dolomiti Energia Trento in un match che potrebbe già dire molto sulle ambizioni delle due formazioni. Cremona si presenta con un roster profondo e ben bilanciato, che va ben oltre i nomi più noti. Marcus Zegarowski è il nuovo playmaker, un rookie assoluto in Europa, ma con un potenziale enorme.

Con lui, Wayne McCullough, uomo da 9 punti a partita in Turchia, dinamico e ottimo lanciato in transizione. Ma non è tutto, perché il reparto lunghi è altrettanto interessante. Grant Golden può fare il vuoto a rimbalzo, mentre Adrian, MVP di A2, torna in Serie A con la voglia di rivincita. E poi ci sono le ali Simone Zanotti e Andrea Pecchia, pronti a sommare fisicità ed esperienza, e la guardia Trevon Lacey, un altro tassello importante nel puzzle di Cavina.

Dall’altra parte, la Dolomiti Energia Trento non è da meno. La squadra è guidata da Paolo Galbiati, che Cremona ha guidato nell’ultima partita nella massima serie, e si presenta con un roster rinnovato che include nuovi talenti come Kamar Baldwin e Prentis Hubb. La coppia sotto canestro formata da Biligha (altro ex) e Cooke Jr. sarà un banco di prova importante per il reparto lunghi di Cremona. Trento è favorita sulla carta, ma l’aria è quella giusta per un colpaccio da parte della neopromossa. "Cercheremo di fare una bella stagione, sappiamo che sarà difficile ma vogliamo giocarci le nostre carte" ha dichiarato Cavina in conferenza stampa.

Con un roster così ben assemblato e un allenatore esperto, Cremona ha tutte le carte in regola per iniziare la sua avventura in Serie A con il piede giusto, magari strappando una vittoria che potrebbe essere un trampolino di lancio per il resto della stagione. Palla a due alle ore 20.30 al PalaTrento. Quindici le gare giocate in Serie A dalle due società, con i bianconeri avanti 10-5, negli ultimi 4 precedenti ci sono state solo vittorie casalinghe. Paolo Galbiati e Demis Cavina si sono affrontati soltanto in due gare di Supercoppa nella stagione 2021, terminate con due vittorie del coach attualmente a Cremona.