Credito, si rafforza l’alleanza tra Confcommercio e Bper Banca

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Si rafforza la collaborazione tra Confcommercio Firenze-Arezzo e BPER Banca con l’obiettivo di garantire agli imprenditori iscritti all’associazione di categoria condizioni agevolate per l’accesso al credito e ad altri servizi bancari, dal noleggio di un Pos all’apertura e gestione di un conto corrente.

A sancire l’intesa è arrivata ieri (mercoledì 26 ottobre 2023) la firma della convenzione nella sede di BPER Banca in Corso Italia, alla presenza di Marco Frosolini, Area Manager Arezzo di Bper Banca, Sergio Agnelli, amministratore di Confcommercio Fi-Ar e Francesco Pela, direttore di Centro Fidi, strumento creditizio nato all’interno del sistema Confcommercio.

I termini dell’accordo valgono per i professionisti e i titolari di imprese del terziario delle province di Arezzo e Firenze, che, per esempio, nel caso di richieste di finanziamenti a medio e lungo termine, potranno ottenere una riduzione di 50 punti degli spread per i mutui assistiti da garanzie reali.

Inoltre, in caso non siano già clienti BPER Banca, potranno aprire un conto corrente a canone gratuito per i primi sei mesi e, successivamente, con sconti progressivi fino al 50%, collegati al possesso di alcuni prodotti.

Altri vantaggi sono poi riservati ai neoimprenditori che abbiano aperto un’attività da meno di sei mesi. Per loro, l’intesa BPER-Confcommercio riserva a condizioni di favore un fido fino a 10mila euro per esigenze di liquidità ed elasticità di cassa.

Interessanti anche le offerte legate all’uso della moneta elettronica: 50% di sconto sul canone di noleggio del Pos Nexi per 12 mesi e zero commissioni per micropagamenti fino a 10 euro - una soluzione ottimale per bar e altri negozi dove lo scontrino medio è generalmente di basso importo.

Ma le commissioni sono vantaggiose anche sul resto delle transazioni: Bancomat 0.40%; carte consumer 0,90%; carte commercial %, con l'ulteriore riduzione dello 0.05% sui transati di importo inferiore a 30 euro. “Sottolineiamo il valore e l’importanza di rafforzare l’alleanza con Confcommercio Firenze-Arezzo, riconoscendo il ruolo cruciale che essa svolge nel supportare e promuovere gli interessi degli imprenditori e delle imprese del settore commerciale e dei servizi – afferma Simone Maci, direttore territoriale Centro Ovest di BPER Banca –.

La nostra priorità è quella di lavorare a stretto contatto con gli imprenditori per comprendere appieno le loro sfide e obiettivi, al fine di fornire un supporto finanziario che sia realmente mirato e rilevante per il successo a lungo termine delle loro attività”.

“Tra inflazione, calo dei consumi e aumento delle spese obbligate, la richiesta di credito da parte delle aziende si va facendo sempre più forte - sottolinea Sergio Agnelli, amministratore di Confcommercio Firenze-Arezzo – ecco perché Confcommercio ha deciso di stringere una serie di accordi operativi con le banche che operano sul territorio.

Spendiamo l’immagine e l’affidabilità della nostra associazione a favore degli imprenditori e professionisti associati, che così possono usufruire di vie privilegiate per l’accesso a finanziamenti e altri servizi essenziali, come l’installazione del Pos.

L’obiettivo è anche aiutarli a ridurre i costi del credito”. Per attivare i servizi previsti dalla convenzione è necessario rivolgersi alla sede territoriale Confcommercio più vicina o recarsi ad una filiale di BPER Banca con la tessera di socio Confcommercio in corso di validità.