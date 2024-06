Covatta-Affinati-Rizzo-Ceccarelli. Un poker nell’estate di Passioni

Cultura, arte, libri e grandi ospiti. L’estate si accende col Passioni Festival, rassegna ideata da Marco Meacci, alla sua dodicesima edizione, in programma ad Arezzo a ingresso libero oggi, domani, il 28 e 29 giugno e il 4 luglio col patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo. L’apertura del Festival, è dedicata a Giorgio Vasari, del quale ricorre il 450° anniversario della morte. Alle 18 a Casa Vasari Stefano Pasquini terrà la conferenza "Giorgio Vasari ministro della cultura del Granducato di Toscana. Un aretino alla corte dei Medici". Domani in Fortezza alle 18 il giornalista e saggista Sergio Rizzo presenterà il suo ultimo libro intitolato "Io so’ io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili", edito da Solferino. La presentazione sarà moderata dal capocronista de La Nazione Federico D’Ascoli e da Matteo Giusti.

Venerdì 28 giugno, sempre in Fortezza, alle 18, il secondo evento dedicato a Giorgio Vasari. Ospiti del Passioni Festival Paolo Giulierini, archeologo e direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 2015 al 2023, e Stefano Causa, professore di storia dell’arte moderna all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Giulierini e Causa terranno una conferenza dal titolo "Vasari a Napoli. Vasari e Napoli". Sabato 29 giugno la Fortezza si riempie di autori e ci sarà anche uno spazio dedicato a Vasari.

A partire dalle 16.30 il giornalista e scrittore Filippo Ceccarelli, editorialista di Repubblica, presenta "B. Una vita troppo", su Silvio Berlusconi. Alle 17:30 è previsto uno momento dedicato a Giorgio Vasari con Cinzia Della Ciana, alle 18 Eraldo Affinati. Giovedì 4 luglio, per la serata conclusiva alla Tenuta di Frassineto arriva Giobbe Covatta con il suo ultimo libro "Il commosso viaggiatore".

A.B.