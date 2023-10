Così cambiano le corse di Autolinee Toscane dopo i test sulle richieste

Da lunedì novità per servizi urbani ed extraurbani, in seguito ai monitoraggi condotti da Autolinee Toscane e grazie anche alle segnalazioni degli utenti. Per i extraurbani, si tratta delle linee LH5, LS1N, LS5, LS9, LS6 e SI393: alcune corse sia per quanto riguarda la fascia di entrata a scuola che di uscita pomeridiana prevederanno un ritocco di pochi minuti, funzionali alle esigenze degli studenti. Per i servizi urbani si tratta di alcune corse delle linee O, T, D, G, F, P1, P, NAVCP.