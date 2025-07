Cortonantiquaria si svela. Arte, storia e collezionismo. In mostra opera del Signorelli

Arte, storia e collezionismo tra Medioevo e ritorni eccellenti. La Cortonantiquaria 2025 è pronta anche quest’anno a dare bella mostra di sé. L’appuntamento, giunto alla sua 63esima edizione, prenderà il via il 23 agosto fino al 7 settembre. Ospitata come sempre nel Centro convegni dell’ex convento di Sant’Agostino la rassegna propone un’edizione che affianca al tradizionale spazio espositivo una serie di appuntamenti e suggestioni che la collegano alla storia e all’identità culturale del territorio.

Tra le novità più significative, l’esposizione – a latere della mostra – di una tavola mai più vista a Cortona dalla sua dispersione ottocentesca: la predella della pala dell’Annunciazione eseguita nel 1527 da Francesco Signorelli per la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio. L’opera, dipinta dal nipote del più celebre Luca Signorelli, fu acquistata probabilmente dall’antiquario fiorentino Stefano Bardini e inserita nel catalogo di un’asta londinese del 1902. Dopo un lungo percorso collezionistico, è oggi in mano privata e sarà temporaneamente visibile a Cortona grazie a questa speciale occasione.

La rassegna 2025 si inserisce inoltre in un contesto culturale più ampio, dialogando idealmente con la mostra "Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica", allestita al MAEC e diffusa anche in altri spazi della città. L’esposizione – visitabile dal 28 giugno al 5 ottobre – riunisce per la prima volta i quattro laudari cortonesi conservati in varie biblioteche italiane, tra cui il celebre Laudario di Cortona, il codice 91, la più antica raccolta conosciuta di canti religiosi in lingua volgare, proveniente dal convento di San Francesco.

Anche Cortonantiquaria raccoglie e rilancia questi riferimenti: alcune scelte espositive, l’allestimento e i temi trattati dagli oggetti proposti dagli antiquari presenti, si intrecciano con il clima evocato dalla mostra medievale. Un richiamo non solo stilistico, ma anche identitario, in linea con il rapporto storico che lega Cortona all’arte, alla manifattura e alla conservazione della memoria.

L’evento, promosso dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona, ospiterà una selezione di una ventina di antiquari. E tutto senza dimenticare gli appuntamenti collaterali e culturali con musica e cultura. Tra quelli già annunciati il concerto di Fiorella Mannoia il 6 settembre in piazza Signorelli (biglietti disponibili su Ticketone e presso uffici Cortona Sviluppo).