Cortonantiquaria con Gramegna. Il premio va al direttore del Mes

di Laura Lucente

A Pierre Gramegna il Premio ntiquaria. Arriva ad appena tre giorni dall’inaugurazione della kermesse l’ufficialità del nome del personaggio che riceverà quest’anno l’ambito riconoscimento. Il direttore del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e amministratore delegato del Fondo europeo di stabilità finanziaria (Efsf), salirà sul palcoscenico di piazza Signorelli il prossimo 31 agosto per la serata di premiazione. Gramegna è legato a ormai da più di 20 anni. Qui ha acquistato una villa dove trascorre molti periodi durante l’anno e dove ha un uliveto in cui produce uno dei migliori oli della zona. Proprio a sua figlia Iris ha donato, nel 2022, ben 50 alberi in occasione del suo matrimonio con Ben Wanklyn celebrato nella città etrusca, per contrastare le emissioni di CO2 emesse per la cerimonia. Gramegna è stato ministro delle finanze del Granducato del Lussemburgo e membro del consiglio dei governatori del MES da dicembre 2013 a gennaio 2022. "Fra le varie personalità candidate quest’anno al Premio ntiquaria, quella di Pierre Gramegna ci è sembrata la migliore", conferma il sindaco Luciano Meoni.

"Crediamo che Gramegna sia uno dei più importanti esperti di economia e finanza in Europa. Tuttavia, pur avendo un profilo professionale così importante, si è dimostrato persona attenta al territorio locale". Gramegna non sarà il solo premiato della serata. Dal 2022, infatti, è nato anche il Premio ntiquaria Arte. Dopo Tullio De Piscopo (2022) e Francesco Santucci (2023), quest’anno la giuria ha scelto di conferirlo a Carla Romanelli Crowther. Aretina di nascita, cresciuta in una famiglia di artisti e poeti, esordì in Tv nel 1967 nei caroselli diretti da Luciano Emmer. Televisione, cinema e teatro gli ambiti in cui ha esercitato la sua arte. La serata sarà condotta da Hoara Borselli e sono in programma intermezzi musicali di Jazzmania 5et.

Il premio ntiquaria è uno degli appuntamenti più attesi della mostra e si è saputo imporre come uno degli eventi di maggior richiamo e prestigio. Negli anni sono stati insigniti di questo premio personaggi come Mario Monicelli, Inge Feltrinelli, Patrizio Bertelli, Philippe Daverio, Renato Balestra, Nicola Arigliano, Giulio Stanganini, Andrè Rieu, Franco Migliacci, Piero Antinori, Jannis Kounellis, Giovanni Floris, Tonino Lamborghini, Ferruccio Ferragamo, Zahi Hawass, Romana Severini (figlia del noto pittore Gino), la Scuola Normale di Pisa, Paolo Fresu, il professor Di Meco, Elisabetta Belloni e Vittorio Sgarbi. Intanto è tutto pronto in città per il taglio del nastro ufficiale della 62esima edizione della kermesse antiquaria. Venerdì alle 17:30 è in programma l’inaugurazione al centro convegni Sant’Agostino.