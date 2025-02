Cortona, un video tutorial per la raccolta porta a porta

Arezzo, 9 febbraio 2025 – Dopo due assemblee pubbliche a Creti e Fratticciola, è iniziata la fase della distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta dei rifiuti che caratterizzerà questi due centri insieme alla frazione di Ronzano.

In questi giorni gli addetti di Sei Toscana stanno consegnando sacchi e mastelli alle famiglie delle zone. Coloro che non riuscissero a venire in possesso del kit possono recarsi al centro di raccolta di Biricocco il mercoledì per il ritiro.

A partire dal 3 marzo anziché nei bidoni stradali, gli scarti si potranno conferire sulla base di un calendario settimanale che prevede la possibilità di esporre i rifiuti dalle ore 5 alle ore 12 secondo queste modalità:

Lunedì: multimateriale, sacco giallo; Mercoledì: carta e cartone nel sacco di carta; Mercoledì, nei giorni indicati nel calendario: vetro nel mastello con coperchio verde; Venerdì: frazione indifferenziata nel mastello grigio.

Riguardo la gestione dei rifiuti organici, l’Amministrazione comunale invita all’utilizzo della compostiera domestica e garantisce per ogni frazione la presenza di un bidoncino. Ai circa 400 utenti delle tre frazioni sono già state inviate le istruzioni per gestire anche questa parte della raccolta dei rifiuti.

Per chi ne avesse necessità, c’è la possibilità di richiedere la collocazione di un bidoncino per la raccolta di pannolini, pannoloni e traverse. Nel manuale sono spiegate anche le modalità per smaltire particolari categorie di rifiuti, quali: oli esausti, pile e batterie, farmaci scaduti; oltre a informazioni su eco compattatori stradali, centri di raccolta e ritiro a domicilio degli ingombranti.

Per favorire la raccolta differenziata nella modalità porta a porta, l’Amministrazione comunale ha realizzato un video/reel per i canali Meta e TikTok con il sindaco Luciano Meoni, l’assessore all’Ambiente e vice sindaco Paolo Rossi ed Erika Roccioletti responsabile comunicazione di Sei Toscana contenente un breve tutorial sulle principali novità.

Il video è pubblicato su: Instagram https://www.instagram.com/share/_ee4_JJrX

Facebook https://www.facebook.com/share/r/15wZ5hhiZb/?mibextid=wwXIfr

TikTok https://vm.tiktok.com/ZNeoQqY47/ X https://x.com/comunedicortona/status/1887848872715715021?s=46&t=-f3ZqbjoZcQDTiSt-EwjhA

Per maggiori informazioni è a disposizione anche il numero verde di Sei Toscana 800127484 e il sito internet www.seitoscana.it.