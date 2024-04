Cortona, un ponte da record. L’assalto dei visitatori in città. Lunghe file davanti al Maec

di Luca Amodio

Già per trovare parcheggio è un’odissea. C’è chi fa diverse volte il girotondo intorno al parcheggio del Mercato per trovare un buco e chi invece si apposta appena fuori dalla porta di accesso al paese e segue chi se ne sta andando. E anche per chi vuole mangiare un boccone nella città etrusca non è così facile se non si è prenotato per tempo in una delle tante osterie e ristoranti. Il ponte del 25 aprile nella città più visitata della provincia (se si fa eccezione al capoluogo) va benone un pò su tutti i fronti: non lo dicono solo i parcheggi e locali presi d’assedio ma anche gli ambienti culturali della cittadina su cui c’è un vero e proprio via vai. Il Maec per primo con comitive di curiosi stranieri (e non solo) che non è difficile vedere nei pressi di Palazzo Casali a qualunque ora del giorno. Su booking, per citare una delle piattaforme più utilizzate per prenotare, le camere in centro che rimangono disponibili sono soltanto quelle da 250 euro in su, altrimenti tocca alloggiare fuori dalle mure, o anche fuori dai confini cortonesi. Questa settimana di vacanze è anche però quella per la prima prova dell’Ostello , inaugurato proprio qualche settimana: "Direi che sta andando molto bene, avevamo prenotazioni già dalla sere che avevamo aperto, giovani e meno giovani, un pò di tutto, anche stranieri", dice Fabio Procacci, e Sviluppo che gestisce la struttura.

Ad esempio la notte del 25 c’erano già 30 persone a pernottare e nei prossimi giorni è quasi tutto sold out. Si tratta di pernottamenti mordi e fuggi di una o due notti in genere ma che comunque sia mettono in evidenza una certa dinamicità e attrazione del luogo che dopo anni ha riaperto le sue porte. E comunque non finisce qui. Il Primo maggio torna la Fiera del Fiore e del Rame. A il centro storico accoglierà vivaisti e artigiani e si trasformerà in un autentico giardino. E’ ormai la quarta edizione di questo appuntamento dedicato alle imprese del mondo florovivaistico che per tradizione torna ad abbinarsi con la manifestazione del rame lavorato. Mercoledì, per tutto il giorno, saranno presenti gli espositori delle attività floro-vivaistiche che con i loro allestimenti decoreranno le tre piazze cortonesi: Garibaldi, Repubblica e Signorelli.