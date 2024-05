Premio Memoria Rossoblù. Venerdì cerimonia a Montevarchi

Arezzo, 08 maggio 2024 – Venerdì prossimo l’associazione “Memoria Rossoblù” premia giocatori e personaggi legati al Montevarchi Calcio e alla sua storia. Il Premio è arrivato alla sua quarta edizione e si terrà alle 21,15 all’Auditorium Comunale. L’iniziativa, presentata da Sauro Paoletti (giornalista, panathleta e tifoso rossoblù), vedrà la partecipazione oltre che dei premiati, degli enti istituzionali, degli sponsor e di alcuni personaggi del calcio. Ecco i riconoscimenti che verranno assegnati: Personaggio Rossoblù 2023/2024 Premio “Renato Pieraccioli” a Roberto Marrubini. E’ stato un giornalista e cronista sportivo che ha raccontato pagine memorabili della storia aquilotta. Per Radio Emme, ma anche per Tv1, nonostante si sforzasse di essere “neutro”, faceva emergere il suo grande amore per i colori rossoblù. Che ha raccontato in svariati modi, dalle radiocronache alle interviste a bordo campo, insieme a personaggi che hanno fatto la storia della gloriosa Aquila, come Lezio Losi e Vasco Farolfi. E’ morto ancora in giovane età nel 2002 per una brutta malattia.

Il Premio “Miglior Giocatore 2023-2024” – Premio Costanzo Balleri sarà assegnato a Marco Bontempi. Saranno inoltre premiati Lorenzo Boncompagni e Leonardo Francalanci. Miglior marcatore 2023-2024 Premio “Giovanni Busoni” a Edoardo Priore, uno dei protagonisti della stagione dell’Aquila. Nel corso della serata saranno dati dei riconoscimenti a dei calciatori che hanno indossato la maglia rossoblù: Manolo Ermini e Francesco Daveri “E’ stato un campionato sicuramente non facile dopo la retrocessione dalla LegaPro, con dei momenti critici, vedi cambio allenatore, ma anche alcuni momenti importanti come la vittoria nel Derby al “Brilli Peri”. Facciamo alla società un “in bocca al lupo” per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione calcistica”, ha sottolineato Memoria Rossoblù. Un gruppo apartitico e apolitico, senza scopi di lucro, ma riveste carattere esclusivamente sportivo e culturale. Varie le finalità: recuperare, sistemare e custodire cimeli, testimonianze, immagini fotografiche e filmate, incisioni canore, oggettistica, reperti, documenti, produzioni e pubblicazioni relativi al calcio montevarchino; propagandare e divulgare la conoscenza della storia dello sport in generale ed in particolare, del calcio montevarchino; instaurare collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, fondazioni, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; indire premi annuali da assegnare a personaggi che si sono particolarmente distinti e legati ai colori rosso-blu o ai clubs sportivi dell’area montevarchina. "Un patrimonio importante, che è bene tutelare, prima che vada completamente disperso.