Flash mob sulle stragi naziste. Alla camminata della pace anche una delegazione tedesca

di Matteo Marzotti

Un serpentone con i colori dell’arcobaleno. Ecco cosa sembravano messi insieme studenti e professori degli istituti scolastici e Bucine, genitori, autorità, insieme a quanti hanno partecipato ieri mattina alla camminata per la pace. Da San Pancrazio, nel Comune di Bucine, a passando tra boschi e su quelle strade bianche che 80 anni fa, il 29 giugno, videro i nazifascisti uccidere oltre 244 civili indifesi. Un appuntamento che si svolge alcune settimane prima dell’anniversario della strage proprio per permettere ai ragazzi delle scuole di poter prendere parte a una iniziativa che vuole soprattutto tramandare la memoria di quella tragedia. Quest’anno, per la prima volta da quando la camminata è stata istituita, era presente anche una delegazione del Comune tedesco di Kämpfelbach, gemellato con .

"Una marcia fatta tutti insieme senza alcuna distinzione a dividere uomini, donne e ragazzi – ha detto il sindaco di Kämpfelbach, Thomas Maag, che ha poi aggiunto rivolgendosi agli studenti – voi siete la generazione che deve conservare la pace e non ripetere gli errori che sono stati commessi allora e che oggi portano ad altri conflitti".

E proprio gli studenti sono stati i protagonisti di una giornata iniziata la mattina presto, con partenza alle 9.30 da San Pancrazio, tappa alla Cornia e arrivo a poco dopo le 12. Quest’anno anche alunni delle elementari hanno preso parte alla camminata, mentre i loro compagni delle medie una volta arrivati in piazza don Alcide Lazzeri sono stati i protagonisti di un flash mob durante il quale hanno scandito i nomi delle vittime dell’eccidio accasciandosi a terra, ricordando cosa accadde quel 29 giugno tra , San Pancrazio e la Cornia.

"È sempre un’emozione percorrere insieme a voi questa strada – ha detto Andrea Tavarnesi, sindaco – il mio grazie a tutti voi che vi siete poi impegnati in questo flash mob. Siete caduti a terra e poi vi siete rialzati. Ecco, quel giorno nessuno poté rialzarsi a e ancora oggi in alcune parti del mondo vediamo scene di guerra dove tanti ragazzi come voi cadono e non hanno la possibilità di rialzarsi. Vorrei che questo pensiero potesse essere una spinta per fare in mondo che il messaggio di pace che questa mattina lanciamo da possa arrivare il più lontano possibile. Non possiamo poi dimenticare le parole del presidente Mattarella pronunciate in occasione del 25 aprile qui a : senza memoria non c’è futuro". Adesso il calendario degli eventi per ricordare le vittime della strage di 80 anni fa proseguirà con una serie di appuntamenti che scandiranno le tappe di avvicinamento al prossimo 29 giugno.