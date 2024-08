Il mondo dell’arte e le sue regole. Il dibattito sugli oggetti antichi: le frontiere della libera circolazione

Non solo musica e spettacolo nel ricco carnet di appuntamenti collaterali alla Cortonantiquaria. Venerdì 6 settembre tornerà, per il secondo anno consecutivo, anche un momento di confronto e riflessione sul mondo antiquario e non solo.

"L’arbitrato ed il mercato dell’arte" è il titolo del focus di diritto dell’arte organizzato da Cortonantiquaria in collaborazione con lo studio legale IureConsulti di Firenze.

L’appuntamento è in programma all’interno del Chiostro Sant’Agostino di via Guelfa, sede della mostra antiquaria, alle ore 18 di venerdì prossimo, dirigente del servizio regolazione del mercato.

"È un tema sempre di estrema attualità nelle questioni legali dedicate al mondo dell’arte e che forse non molti conoscono", conferma proprio l’avvocato Spina. "L’arbitrato è una forma di soluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria. Invece di rivolgersi ad un giurista ‘generalista’ nei tempi e modi della giustizia ordinaria con tempistiche spesso non brevi, esiste l’alternativa dell’arbitrato che passa attraverso realtà come le Camere di Commercio d’Italia e si avvale di professionisti dedicati che si penderanno l’onere di decidere sulla controversia in atto. In questo caso le tempistiche sono molto più brevi".

Durante l’incontro in programma a Cortona si analizzeranno i pro e i contro di questa opportunità giuridica alternativa, analizzando il tema a 360 gradi.

"Siamo molto felici di organizzare questo secondo appuntamento di approfondimento dedicato all’arte e al diritto - conferma ancora Spina - lo scorso anno fu un’occasione molto partecipata e stimolante, in quel caso dedicata al complesso lavoro legale legato alle pratiche per la libera circolazione degli oggetti d’arte all’estero. Il nostro apporto alla manifestazione vuole essere fattivo, lavorando in questo specifico campo da moltissimo tempo. Crediamo anche che questa manifestazione meriti tutto il nostro supporto per la sua longevità, qualità e bellezza". La kermesse antiquaria è oggi al suo giro di boa.

C’è tempo ancora una settimana per poterla visitare e apprezzare. Lunedì, giovedì e venerdì: sia di mattina dalle 10 alle 13, sia di pomeriggio dalle 15.30 alle 20; martedì e mercoledì solo nella fascia pomeridiana tra le 15.30 e le 20; sabato e domenica con orario continuato dalle ore 10 alle 20. Tra gli altri appuntamenti collaterali da segnalare da da giovedì a domenica il Festival di Musica Corale Choralia e sabato 7 settembre alle ore 21 lo spettacolo "Quella sagoma di Dante" ad ingresso libero nel chiostro di sant’Agostino.