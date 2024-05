Tempi decisivi contro violenze e stalking

Una tragedia evitata per un soffio e una che poteva diventare tale. Ci sono due storie di donne e le manette che scattano al polso di compagni o di amici che pensavano di poter diventare qualcos’altro. Da una parte acido e coltello, dall’altra appostamenti, regali hot e chiamate. Storie diverse per gravità ma in cui è chiaro che il tempo è una variabile decisiva su cui agire per fermare l’escalation di questi soggetti. Il fenomeno della violenza (fisica o psicologica che sia) ha tempi, modalità e contesti anche molto differenti. Conoscere le dinamiche, evidenziare la presenza di alcuni fattori di rischio può sicuramente ridurre drasticamente i tempi di intervento, riducendo il numero delle vittime e i danni nei loro confronti.