L’amarezza del tecnico:: "Ma ai ragazzi va detto solo grazie"

"Nonostante l’eliminazione quest’ ultima partita ha certificato la stagione straordinaria che abbiamo fatto. Resta un pò di rammarico perchè meritavamo di più anche oggi e sopratutto per la gara di ritorno di campionato contro la Juventus che ha deciso la nostra posizione finale nei playoff. Voglio ringraziare i ragazzi per tutto quello che hanno fatto quest’anno". Paolo Indiani ha il volto tirato nel post partita di Alessandria, ma tira fuori l’orgoglio per quello che è stato fatto in questa stagione. Il tecnico è poi sibillino sul suo futuro, nonostante abbia ancora un anno di contratto. "Parlerò con la società e vedremo". Al canale tematico del club ha parlato il presidente Manzo. "Voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff per questa stagione. Ce l’abbiamo messa tutta per onorare al meglio questi playoff. Anche nella sconfitta abbiamo dimostrato di possedere un’ossatura importante che ci permette di gettare le basi per un futuro importante". Il patron è pronto a voltare pagina e ripartire, probabilmente, con qualche cambiamento. "Adesso che abbiamo terminato la stagione penseremo al nuovo organigramma dell’Arezzo". Di orgoglio parla anche il capitano Andrea Settembrini. "Siamo un grande gruppo e spero che questa rosa venga ampiamente confermata l’anno prossimo perchè possiamo fare bene".

Andrea Lorentini