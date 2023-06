Cortona, Record di studenti per il programma dell'University of Georgia

Si rafforza il sodalizio che Cortona ha con l’University of Georgia di Athens. Sono appena arrivati in città gli studenti della 54esima edizione del programma che quest’ anno batte ogni record precedente. In tutto 250 i giovani americani che hanno scelto di vivere questa esperienza in terra etrusca, 105 dei quali arrivati proprio per la sessione estiva dei corsi. La città ha proposto il suo tradizionale benvenuto con una cerimonia prima nella sala del consiglio comunale alla presenza del sindaco Luciano Meoni, poi in piazza della Repubblica, con tanto di spettacolo del gruppo storico città di Cortona. Per l’università è intervenuto il direttore Chris Robinson, che coordina le attività di studio a Cortona, insieme ad Enza Valente sua inseparabile spalla in Italia. Nel corso della cerimonia sono state assegnate anche due borse di studio: ad Alejandro Ramirez Jr, da parte del Comune di Cortona, che è stata consegnata dal Sindaco e a Toon Sang Hwang, da parte della Banca Popolare di Cortona, consegnata da direttore generale Roberto Calzini. I corsi attivi in questo semestre riguardano numerosi indirizzi: si va dalla pittura, alla ceramica, passando per la stampa, chimica nell’arte, fotografia, gioielleria, progettazione di giardini, interior design, italiano, disegno, storia dell’arte e psicologia dell’arte. La storia che lega Cortona all’università americana ha radici solide nel tempo. L’intuizione iniziale spetta al professore John D.Kehoe che nel lontano 1969 scelse Cortona quale sede per i corsi all’estero di questa prestigiosa università. Il numero di studenti che è arrivato in città è ormai di oltre 10 mila unità. "Tra gli studenti di quest’anno per altro – ricorda lo stesso direttore dei corsi Uga Chris Robinson – abbiamo il piacere di avere anche Riley Kehoe, nipote del fondatore. Siamo orgogliosi dei numeri di quest’anno. I ragazzi sono felici e motivati di questa esperienza".

Laura Lucente