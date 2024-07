Cortona sogna Lorenzo in concerto. È lo special guest alla festa di Cautha. L’indizio della storia su Instagram

Cortona (Arezzo), 18 luglio 2024 – Lo special guest Jovanotti sempre più vicino al Cautha Summer Fest, la due giorni di musica, cultura e divertimento, in programma il 27 e 28 luglio dalle 18 a tarda notte in piazza Chateau Chinon a Camucia. Le voci si rincorrono ormai da settimane e gli organizzatori non confermano ufficialmente, ma l’attesa star cortonese sarebbe sempre più prossima a salire sul palcoscenico del nuovo evento dell’estate in terra etrusca nella data del 28 luglio.

Il condizionale è d’obbligo, ma gli elementi in favore di una sua partecipazione ci sono tutti. Ieri, per altro, in una storia Instagram, lo stesso cantante ha rilanciato l’evento "Sbam from Jova Beach Party", il format che lo ha accompagnato in giro per l’Italia e che approda proprio nella sua Cortona all’interno del progetto dell’associazione Cautha. Un velato ma significativo segnale di una data che gli sta particolarmente a cuore non solo per la location proprio nella sua città, ma per il bel legame che ha con i giovanissimi organizzatori, gruppo a cui il cantante tiene molto e che ha in più occasioni esaltato e incoraggiato. Una delle ultim e occasioni fu quella della prima edizione del Cortona Comics quando salì sul palcoscenico allo stadio per un duetto con Tananai. E proprio forte di questo incoraggiamento il Jova nazionale potrebbe, dunque, prestare il fianco anche a questa nuova avventura festivaliera nata in collaborazione con l’amministrazione comunale, numerosi partner, sponsor e collaboratori, oltre al patrocinio della Regione Toscana e al supporto della rete di Giovani Si. Il festival si aprirà., come detto, già sabato 27 luglio quando sul palcoscenico salirà il cantante Chiello diventato celebre con il gruppo FSK e la hit "Quanto ti vorrei", seguito dalla musica di Indie Power, il gruppo che sta portando in giro per l’Italia la musica Indie. Poi domenica largo al progetto SBAM! from Jova Beach Party". Nella due giorni non mancherà la musica dei più conosciuti Dj della Valdichiana e non solo che in questi anni hanno animato le serate dei ragazzi del territorio, per trasformare la due giorni in una festa continua per ogni gusto.

Ci sarà spazio anche per gli artisti emergenti che porteranno i loro brani sul palco grazie al progetto "I sentieri della musica". Piazza Chateau Chinon si trasformerà in una spiaggia allestita con area relax e con giochi d’acqua per grandi e piccini. Non mancheranno stand dedicati alle attività del territorio e per le associazioni culturali e le attività di intrattenimento proposte dai ragazzi, oltre a food truck per cenare all’aria aperta. Sul palco la musica non si fermerà mai dalle 18:00 a tarda notte. Ultimi giorni per dare la caccia ai pochi biglietti rimasti per partecipare. Quelli per le singole giornate sono acquistabili a 15 euro attraverso il sito cauthacortona.it, attraverso gli staff di pr coinvolti, oppure nei punti vendita individuati a Camucia, Cortona e Castiglion Fiorentino dagli organizzatori. Il full pass per entrambe le giornate è invece disponibile solo in cartaceo nei punti vendita a 25 euro, oppure tramite i pr.