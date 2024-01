Cortona fa ancora il pieno di turisti. Tanti americani visitano la città. Ultimo weekend da non perdere

di Laura Lucente

Ancora un ricco weekend turistico a . La città etrusca prosegue il trend positivo iniziato subito dopo Natale con un bel flusso continuo in città. Denise Perathoner che gestisce il servizio di info point in piazza Signorelli parla di un bel numero di visitatori interessati alla città e alle sue bellezze. A fare la parte da leone son stati, come da tradizione, gli italiani, ma non sono mancati anche stranieri, in particolare da America e Paesi dell’Est. Anche il portale booking per il weekend dell’epifania conferma il trend positivo con un’occupazione complessiva di oltre l’84% di occupazione nel territorio cortonese. Poche le soluzioni rimaste, con qualche camera nel centro storico a circa 100 euro a notte a persona. "Credo che i numeri turistici parlino da soli – commenta con viva soddisfazione l’assessore al turismo Francesco Attesti – Abbiamo fatto meglio di tanti altri, in Toscana e siamo uno dei leader delle città d’arte e questo ci inorgoglisce". I dati Irpet, infatti, relativi ai primi otto mesi del 2023, parlavano già di un balzo turistico di +24% per l’ambito della Valdichiana, di cui è capofila. Il 2023 si annunciava già allora migliore anche del 2022 per : la Valdichiana aretina è una fra le poche aree che ha fatto registrare il segno positivo, grazie ad un +3,6% rispetto all’anno precedente. E in questo ultimo fine settimana torna a proporre numerosi appuntamenti fra solidarietà, cultura e intrattenimento. Domani alle ore 16 si terrà il Corteo dei Re Magi, con partenza da piazza Signorelli e arrivo alla chiesa di San Domenico. L’iniziativa è stata organizzata da dalla Fraternita Laica Domenicana "Beato Pietro Capucci", il Piccolo Teatro Città , il Consiglio dei Terzieri, Calcit Valdichiana e Koiné.

A seguire è previsto l’arrivo della Befana, che giungerà in piazza della Repubblica con la carrozza trainata dal cavallo. Domenica è l’ultimo giorno di Natale di Stelle, alla Casa di Babbo Natale di Palazzo Ferretti, a partire dalle 15,30 si tiene l’incontro per lo scambio di carte Pokemon. Alle 17 la conclusione degli eventi di Natale è affidata al Gruppo storico città con lo spettacolo degli sbandieratori. Questa sera alle 21 al Teatro Signorelli si tiene "Ciak si canta", iniziativa del "Team Susy" con i figuranti di "Star Wars", comici e cantanti in favore del Calcit Valdichiana.