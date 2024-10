Cortona, è partita la nuova edizione del Censimento Istat della popolazione

Arezzo, 11 ottobre 2024 – È partita la nuova edizione del Censimento Istat della popolazione che coinvolge un campione rappresentativo di 500 famiglie cortonesi estratte casualmente.

I nuclei hanno ricevuto per posta una lettera dall’Istat che informa sulle modalità di partecipazione e di restituzione del questionario elettronico contenente quesiti sulla famiglia e sull’alloggio. Nella comunicazione sono indicate le modalità per fornire le risposte: compilando il questionario via web, autonomamente entro lunedì 9 dicembre, collegandosi al sito dell’Istat https://raccoltadati.istat.it/questionario e accedendo con le credenziali (username e password) contenute nella lettera ricevuta o tramite Spid o Cie.

In alternativa, c’è la possibilità di chiedere l’assistenza per la compilazione del questionario all’ufficio Ced del Comune di Cortona. A partire da martedì 12 novembre, invece, le famiglie che non hanno ancora risposto riceveranno la visita di un rilevatore incaricato dal Comune o saranno contattate dal rilevatore per rilasciare l’intervista, anche su appuntamento, presso la propria abitazione o presso l’ufficio statistica del Comune.

I contatti dell’ufficio comunale di statistica, per appuntamento, informazioni o supporto nella compilazione via web dei questionari sono: [email protected] oppure i numeri 0575/637222-207. A questi numeri è possibile prenotare un incontro agli uffici Dec per assistenza nella compilazione, oppure richiedere un intervento del personale del comune a domicilio.

Rispondere al censimento è un obbligo di legge. I dati raccolti sono trattati in modo anonimo nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto statistico e protezione dei dati personali. I dati saranno diffusi dall’Istat in forma aggregata e secondo modalità che non consentono in alcun modo di fare riferimento a persone identificabili. L’ufficio Ced è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

L’Istat ha messo a disposizione anche il numero verde 800188802. Chiusura delle operazioni: lunedì 23 dicembre.