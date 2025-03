Cortona, c’è Chianina e Syrah. Degustazioni e cene stellate

Manca poco. Da Domani Cortona tornerà ad accogliere uno degli appuntamenti enogastronomici che in questi anni hanno saputo di più affermarsi e parlare di sé. Al via la ottava edizione di "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere che fino a domenica proporrà appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia. L’evento, ideato e organizzato da Terretrusche Events è voluto e sostenuto dal Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo, rinnovando il sodalizio e la partnership imprescindibile con il Consorzio Vini di Cortona. Numeri importanti anche quest’anno: oltre alle 50 cantine provenienti da ogni parte d’Italia, da quest’anno la kermesse diventa internazionale con i vini di produttori provenienti da Francia, Australia, Sud Africa, Albania, Svizzera e Bulgaria. 50 gli chef presenti di cui oltre 10 stellati, pastry chef, artigiani, sommelier, maestri gelatieri, giornalisti di importanti testate e tv nazionali. Ospiti speciali come Fausto Arrighi già direttore Guida Michelin, Annamaria Farina, Igles Corelli, Michele Marini, Simone Fracassi, Aldo Iacomoni e produttori di Champagne. "Sarà un Festival dedicato al bello e al buono nella nostra terra– conferma con viva soddisfazione Vittorio Camorri di Terretrusche Events - una celebrazione per chiunque creda nella bellezza di questo animale, nella qualità di questo vino e in quella radicata cultura contadina di cui è tanto ricco il nostro territorio". Il via domani con due incontri di approfondimento. Il primo alle ore 10 è dedicato al vino dal titolo "Fermentazioni spontanee e lieviti non Saccharomyces, rischio od opportunità per la valorizzazione del Syrah" nella sala medicea di Palazzo Casali. Alle ore 14,30 si parlerà invece di "Nuovi orizzonti per la filiera della Chianina: valore e innovazione in un contesto dinamico". Prossime al sold out le due cene di gala di domani e sabato in programma all’interno del Teatro Signorelli, con una brigata di chef stellati e chef provenienti da ogni parte d’Italia tra cui i bistellati Emanuele Scarello e Giuseppe Mancino. Durante le due cene di gala saranno consegnati due premi Syrah 2025 e Buon Vivere Chianina. Venerdì andrà allo chef Igles Corelli che durante la sua carriera è stato insignito di cinque stelle dalla guida Michelin. Sabato sarà invece saranno premiate la chef stellata e produttrice di vini Silvia Baracchi in rappresentanza di tutte le chef della cucina italiana "per aver contribuito ad innalzare il livello della ristorazione del territorio e come modello ed esempio di donna alla guida di una azienda e per aver raccontato attraverso i suoi piatti le eccellenze del nostro territorio", e ad Alessandra Casini storica allevatrice della Valdichiana che con la sua azienda alleva con passione e dedizione oltre 200 capi di pura razza chianina. Sabato e Domenica la manifestazione si svolgerà presso il centro convegni di Sant’Agostino con Morsi e Sorsi, degustazioni di vini Syrah di oltre 50 cantine e assaggi di piatti a base di Chianina.