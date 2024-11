Cortona brinda alle feste. È già boom di prenotazioni

Seppur i principali alberghi del centro storico abbiano serrato le porte per riaprire solo da marzo in poi, il turismo in terra cortonese non va in letargo del tutto. A compensare la mancanza di strutture più grandi ci pensano i numerosi agriturismi e case vacanze di cui Cortona è piena pronti ad ospitare anche il turismo del fine settimana legato ai flussi natalizi anche della vicina Arezzo così come quella di Montepulciano che vanta il primato dei mercatini già dal 2014 e punta sul Castello di Babbo Natale nella fortezza medievale, e Castiglione del Lago città nel quale sono in programma eventi che muoveranno migliaia di visitatori. La città etrusca attende poi il numero maggiore di turisti durante le festività natalizie. I principali motori di prenotazioni on line segnalano già oltre l’80% di occupazione delle strutture ricettive a cavallo di Capodanno.

A confermarlo è anche l’assessore al turismo Francesco Attesti. "I flussi su Cortona anche in questo periodo sono buoni. Abbiamo per molte strutture già il tutto esaurito per il periodo delle festività natalizie. Purtroppo non abbiamo molta disponibilità alberghiera nel centro storico ma i turisti possono rivolgersi agli agriturismi fuori dalla città. È chiaro che più eventi ci sono e diffusi, come quelli di Arezzo, Castiglione del Lago e Montepulciano e più è attrattiva è anche Cortona. Anche noi faremo la nostra parte con un cartellone di appuntamenti che possa allietare anche chi arriva da fuori".

Anche i prossimi fine settimana segnano per i principali portali turistici una occupazione di almeno il 70% e Cortona conta di recuperare qualche punto percentuale grazie anche agli indecisi che prenoteranno last minute.

La città aprirà le porte del suo Natale il prossimo 30 novembre, ma intanto ha appena siglato un accordo promozionale reciproco con la vicina città lacustre di Castiglione del Lago che ormai da qualche anno attrae moltissimo turismo grazie alla sua attrazione ormai diventata un simbolo: l’Albero di Natale più grande del mondo costruito sull’acqua. I numeri sono da capogiro: 1.080 metri di lunghezza, 50 metri di larghezza, oltre 7.000 metri di cavo, 166 pali portanti e ben 2.400 luci perimetrali alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Un’attrazione che aprirà i battenti il 7 dicembre. Il programma completo del Natale cortonese sarà svelato mercoledì nel corso di un incontro con la stampa. Tra le attrazioni già confermate c’è il video mapping con le proiezioni sulle facciate dei palazzi che si affacciano sulla piazza, l’esperienza immersiva dedicata ai bambini "Santa Claus Virtual Express" a palazzo Ferretti, mentre il Centro convegni Sant’Agostino ospiterà la "Mostra del giocattolo d’epoca e del modellismo".