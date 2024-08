Cortona, aperto il bando per l’incentivo economico «Pacchetto scuola»

Arezzo, 28 agosto 2024 – È online la documentazione per accedere all'incentivo economico individuale «Pacchetto scuola» per l’anno scolastico 2024/2025.

Bando e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale, accedendo all’indirizzo https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/aperto-il-bando-comunale-per-lassegnazione-del-pacchetto-scuola-202425 o dalla storia in evidenza su Instagram.

Le risorse erogate sono finalizzate a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi garantendo, nel contempo, quanto più possibile la massima omogeneità ed equità sul territorio regionale.

Il «Pacchetto scuola» per l’anno scolastico 2024/2024 è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente Isee non superiore all'importo di euro 15.748,78.

Il termine entro il quale inviare la domanda di ammissione è il 20 settembre 2024. Presentare la domanda è possibile esclusivamente collegandosi al sito https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/aperto-il-bando-comunale-per-lassegnazione-del-pacchetto-scuola-202425, ove sono pubblicate tutte le informazioni utili.

Attraverso Spid o Cie è quindi necessario accedere all’applicativo https://www.comune.cortona.ar.it/servizi/educazione-e-formazione/diritto-allo-studio-pacchetto-scuola Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Cortona all’Ufficio servizi scolastici educativi in via Scotoni, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 o scrivendo una e-mail a [email protected].