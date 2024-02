Corso "familiare assistente" (CareGiver) alla Misericordia

Arezzo, 9 febbraio 2024 – Ancora una volta la Misericordia di Arezzo esprime la propria contemporaneità di istituzione sempre al servizio della gente con questa iniziativa quantomai necessaria: mettendo a disposizione di chiunque un corso – gratuito – per istruirsi a tutte le maggiori competenze richieste oggi in tema di assistenza domiciliare.

Un genere di assistenza che il più delle volte coincide con il concetto di “familiare”: cioè gli stessi componenti della famiglia che “si prendono cura” di un proprio congiunto non più autosufficiente.

La nostra attualità è fatta di numeri sempre più grandi di anziani e/o fragili che non riescono più a provvedere a sé stessi in modo autonomo, sia per brevi periodi sia in maniera permanente; e per i quali il posto in istituti vari non si trova o non è opportuno.

Così come le dimissioni da ospedali dopo le cure del caso possono essere sempre più anticipate e la famiglia si ritrova in casa il paziente ancora bisognoso di essere seguito sotto ogni profilo psicofisico.

Ecco che in tutti questi casi – che sono in continuo aumento – il primo autentico luogo di cura della persona diventa la famiglia stessa. La sua stessa casa. La Misericordia di Arezzo così con questa speciale formazione provvede a conferire alle persone interessate (e gratuitamente) tutte quelle competenze che possono rendersi necessarie nell’assistenza: da come mobilizzare il paziente (sia a mano sia con strumenti) a come individuare precocemente eventuali variazioni psicofisiche in modo da provvedere ad allertare le strutture dedicate all’assistenza domiciliare; dal saper osservare le prescrizioni mediche per la somministrazione dei farmaci al come instaurare o mantenere un miglior rapporto di empatia con l’assistito e gli altri familiari, con l’atteggiamento proattivo necessario per limitare la perdita progressiva delle funzioni corporee; formare un efficiente rapporto con il Medico di Famiglia ecc… questi e molti altri sono tutti compiti che è possibile apprendere in questo corso così particolare e importante.

Pensato e strutturato da un gruppo di esperti in tutte le branche necessarie, dalla medicina alla psicologia, dall’infermieristica alla sociologia e alla pedagogia. Il corso è stato finanziato grazie al fondamentale contributo della Cassa di Risparmio di Firenze e si avvale del riconoscimento dell’Ordine dei Medici, nonché dell’apporto di numerose altre associazioni di volontariato, enti e istituzioni.

Avrà inizio martedì 20 febbraio prossimo, con frequenza bisettimanale in orario serale e durata complessiva mensile. Per informazioni più dettagliate su programma, calendario incontri e iscrizioni ci si può rivolgere direttamente a questo numero appositamente istituito dalla Misericordia di Arezzo: 348 5622188 (Gaspare Carulli); oppure scrivendo all’e-mail: [email protected]