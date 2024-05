Corso di formazione al femminile. Lezioni all’interno dell’azienda

ORTIGNANO RAGGIOLO

Si è conclusa con successo la prima esperienza formativa all’interno dell’azienda casentinese Miniconf, un’opportunità per orientare e specializzare gli studenti nel mondo del lavoro, ma anche conoscere il territorio con visite ed escursioni guidate. Fondata nel 1973 dall’attuale presidente e cavaliere del lavoro Giovanni Basagni, l’azienda di Ortignano Raggiolo, leader nel settore dell’abbigliamento da zero a sedici anni, è riuscita ad ottenere una visibilità internazionale, mantenendo salde le radici nel proprio contesto locale. Miniconf che ha festeggiato lo scorso anno mezzo secolo di attività, da sempre porta avanti progetti che vedono al centro le persone e il legame con il territorio, cuore pulsante dell’azienda. Al corso di formazione, ideato e organizzato all’interno dello stabilimento, hanno partecipato otto ragazze, provenienti da varie parti d’Italia, una delle quali Francesca Venturi è stata inserita nell’ufficio progettazione per uno stage di tre mesi, recentemente rinnovato. Le otto ragazze che hanno partecipato a questa prima esperienza, hanno frequentato delle vere e proprie lezioni nella sede Miniconf, per due settimane. Ben 180 ore di frequenza per un’opportunità offerta dai Comuni di Ortignano Raggiolo e Chiusi della Verna, che con l’azienda, hanno pensato a questa occasione formativa, senza far gravare sulle partecipanti alcuna spesa, compresi i costi relativi al vitto e all’alloggio. Le studentesse, grazie alla voglia di cimentarsi con l’affascinante mondo della moda, sono state formate dal team di docenti interni ed esterni, sui temi della grafica e del design. L’idea del corso di formazione nasce nell’ambito del progetto sull’attrattività dei borghi storici "Laudato sii" e prevede appunto la possibilità di imparare e formarsi all’interno di un’azienda che in Italia è nella top 5 nel settore kidswear e nella top 10 a livello mondiale. Il progetto che vede l’inizio di un nuovo corso, a settembre, sempre con sede nell’azienda Miniconf, è stato caratterizzato anche dal coinvolgimento del territorio. Le corsiste sono infatti rimaste per due settimane in Casentino, alloggiando a Raggiolo, considerato uno dei borghi più belli d’Italia e hanno avuto modo di conoscere la vallata, partecipando ad escursioni e prendendo parte a vere e proprie esperienze sul territorio.