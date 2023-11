Corso di autodifesa per le donne. Sicurezza in rosa contro le violenze

di Luca Amodio

Quattro incontri per un corso di autodifesa, rivolto a tutte le donne, di tutte le età. E’ l’iniziativa del comune che in collaborazione con l’associazione Defence Academy Fitness & Trainings (Daft) ha organizzato un ciclo di 4 incontri (lunedì 13, mercoledì 15, lunedì 20, e mercoledì 22) che si terranno alla palestra Fossombroni, della scuola del paese del Carnevale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’attività in occasione del mese del contrasto alla violenza contro donne "visti i fatti sempre più numerosi, e purtroppo anche vicini a noi, di violenza contro le donne abbiamo deciso di proporre alla cittadinanza questa serie di incontri che culmineranno il 25 novembre, quando si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con uno spettacolo teatrale di Chiara Foianesei che racconterà le espeirenze di tante donne che hanno subito violenza sulla loro pelle", spiega l’assessore alle pari opportunità della Chiana, Elena Bigliazzi.

"Nella serata prenderanno parola anche le operatrici del Pronto Donna di Arezzo che daranno notizia delle donne che hanno subito violenza e fatto accesso al servizio, di cui sportello è presente anche nel comune , nel corso dell’anno", prosegue l’asssessore Bigliazzi.

Per quanto riguarda il corso, è completamente gratuito ed è rivolto a donne e ragazze, dai 12 ai 90 anni.

"La partecipazione a tutte e quattro le lezioni è fortemente consigliata ma non è obbligatoria – spiega Luigi Imparato, presidente della Defence Academy Fitness & Trainings che organizza l’iniziativa ormai da diversi anni – il corso si svilupperà in 4 moduli, in 4 serate, e riguarderà tutte le tecniche di difesa rispetto le aggressioni che solitamente subiscono le donne più frequentemente, come lo strangolamento da davanti o dietro o le tirate di capelli".

"Il corso verrà ovviamente calibrato a seconda del numero dei partecipanti e alle necessità e alla fine verrà rilasciato l’attestato di partecipazione del Csen di Perugia", conclude Luigi Imparato della Daft.

Nell’ultimo giorno l’iniziativa si arricchirà anche della partecipazione del Dam Danza, che metterà in spettacolo quanto appreso nei corsi di autodifesa. Per partecipare al corso, tutte le info sono presenti sul sito istituzionale del comune della Chiana.