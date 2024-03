"Corso di Assaggiatori Olio di Oliva: Iscrizioni Aperte fino al 23 Marzo"

Al via il corso di primo livello per assaggiatori olio di oliva esteso a tutti, sia amatori che professionisti del settore. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 23 marzo. L’Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva (AICOO), in collaborazione con il comune di Castiglion Fiorentino, organizza un corso per assaggiatore di olio di oliva. Il programma prevede 6 lezioni, sempre alle ore 21, da martedì 26 marzo, primo giorno dell’incontro, per terminare lunedì 29 aprile nell’auditorium "Le Santucce", in via Dante 71.