Corso anticendio per volontari delle Misericordie: nuove opportunità per il territorio

Arezzo, 31 luglio 2023 – “Un grande successo e un enorme soddisfazione aver concluso il corso con 35 volontari di Misericordia formati anche per la tutela del patrimonio e dell’ambiente oltre che per la persona. Sono onorato di aver potuto sostenere questo percorso come amministratore di Bibbiena e di vederlo oggi realizzato a favore del nostro territorio e del Casentino”.

Con queste parole l’Assessore Daniele Bronchi annuncia la conclusione della prima parte del percorso, iniziato lo scorso 27 giugno presso la sede della Misericordia di Bibbiena, con il quale il Casentino potrà contare su 35 nuovi volontari di Misericordia che si sono formati operatori di antincendio boschivo CVT (Coordinamento volontario antincendi boschivi) riconosciuto dalla Regione Toscana.

Daniele Bronchi spiega: “Dopo la serata di presentazione siamo riusciti a organizzare questo corso aperto potenzialmente a tutti coloro che sono interessati a formarsi in modo profondo su un tema diventato fondamentale.

Sono molto soddisfatto di questo percorso che rende merito ad un’organizzazione che dalla Regione Toscana è stata curata nel tempo anche nelle sue declinazioni territoriali fino ad arrivare a esempi virtuosi come l’antincendio boschivo del Casentino”.

Il percorso promosso da Daniele Bronchi come assessore alle associazioni del comune di Bibbiena è iniziato di fatto lo scorso 4 maggio presso la Sala delle bandiere all’interno della casa comunale di Palazzo Niccolini con una riunione informativa molto partecipata dove già si respirava l’entusiasmo per questa nuova opportunità.

Il corso di è concluso la prima settimana di luglio con le prove pratiche fatte alla presenza e sotto la guida dei formatori della Regione Toscana.

Adesso i 35 volontari di Misericordia formati prenderanno parte ad un altro tirocinio di secondo livello nel centro di addestramento permanente della Regione Toscana a Monticiano. Gabriele Conticini, Governatore della Misericordia di Bibbiena che ha ospitato nei suoi locali tutto il percorso formativo ha commentato: “Grazie a questo percorso si inserisce un nuovo settore di intervento nel contesto delle Misericordie della vallata.

Oltre al servizio alla persona da oggi potremo offrire anche un servizio all’ambiente e al patrimonio e ne siamo orgogliosi e felici. Aggiungo inoltre un particolare ovvero il fatto che grazie a questo percorso abbiamo potuto avvicinare nuovi volontari, aspetto per noi tutti molto importante in questo momento. Altro obiettivo è quello di fare gruppo tra tutte le misericordie della vallata.

Ringrazio l’Assessore Daniele Bronchi per aver caldeggiato il progetto”. Bronchi conclude: “L’obiettivo che ci eravamo posti era quello di creare una squadra di volontariato AIB di Misericordia che oltre ad aumentare il potenziale difensivo dagli incendi, darà a tutto il sistema un notevole valore aggiunto dato dalla presenza di personale anche addestrato all’emergenza sanitaria in scenari dove i rischi sulla sicurezza di tutti gli operatori sono alti.

L’obiettivo è stato raggiunto con successo e credo che tutto questo avrà un impatto positivo su tutta la vallata. Ringrazio tutte le misericordie per il loro impegno e i nuovi volontari. I cambiamenti climatici, l’aumentare del rischio potenziale degli incendi boschivi che possono interessare anche il nostro territorio così ricco di boschi, molti dei quali di notevole rilevanza storica e culturale, ci chiama a una grande responsabilità: da oggi siamo diventati più forti”.