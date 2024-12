Corsi di attività fisica adattata. Asl e Comune uniti per gli anziani

"Dal movimento alla salute" è il titolo dell’appuntamento promosso dalla Asl Toscana sud est in sinergia con il Comune di Marciano della Chiana. L’obiettivo è quello di diffondere corretti stili di vita: è uno dei capisaldi fondamentali per garantire, con l’avanzare dell’età, le competenze funzionali nelle persone anziane o con patologie croniche. Durante l’iniziativa sono stati presentanti i corsi di attività fisica adattata (Afa), fornendo una panoramica sui benefici di un approccio integrato nella promozione della salute. "Iniziative come queste sono importanti, diffondere le buone pratiche in ambito sanitario ci permette di fare prevenzione e rendere migliore la vita di tante persone", sottolinea il direttore di zona Distretto della Valdichiana Aretina, Alfredo Notargiacomo. Il mio ringraziamento va all’amministrazione comunale di Marciano della Chiana che si è reso disponibile nel promuovere insieme ai professionisti della Asl Toscana sud est il benessere delle cittadine e dei cittadini". Anche la direttrice del Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie della riabilitazione e della prevenzione Daniela Cardelli ha posto l’accento sull’importanza dell’attività fisica per prolungare l’aspettativa di vita in buona salute. "Il nostro Dipartimento, oltre a coordinare e sostenere la rete Afa con referenti fisioterapisti in tutte le zone, è impegnato a realizzare in concreto progetti dedicati a tutti gli ambiti dell’educazione e della promozione della salute". Soddisfatta dell’iniziativa anche il sindaco di Marciano Maria De Palma: "il nostro Comune è orgoglioso di essere il primo in Valdichiana per numero di utenti che partecipano alle attività AFA, un risultato che premia la scelta di mettere a disposizione spazi gratuiti per questa importante iniziativa".