Corsa lunga mezzo secolo C’è l’olimpionico Baldini

Una corsa lunga 50 anni. È il giorno della Scalata al Castello che festeggia le sue nozze d’oro. Il tradizionale appuntamento è organizzato dalla Polisportiva Policiano. Una classica di podismo nata nel 1973, con le primissime edizioni che si concludevano proprio sotto il Castello di Policiano, prima del trasferimento ad Arezzo nel 1997. Si comincia questa mattina con la corsa per amatori. Partenza da via Crispi, arrivo in via Roma dopo un percorso di 10 chilometri. La partenza sarà data alle 9,30. Nel pomeriggio poi si entrerà nel clou. Prima con le gare riservate al settore giovanile, a partire dalle 16,20. A seguire i due appuntamenti più attesi, in circuito, sempre con partenza e arrivo in via Roma. Alle 18 scatterà la corsa femminile sulla distanza di 5 chilometri, alle 18,30 la gara maschile, prevista sui 10 chilometri. Al via atleti di assoluto livello internazionale. Tra gli uomini fari puntati sui keniani Isaac Kipkemboi Too, primo l’anno scorso e in questo 2023 vincitore della mezza maratona di Piacenza. Le speranze italiane sono affidate all’inossidabile Daniele Meucci, ultimo italiano a imporsi nella Scalata al Castello nel 2008. Tra le ragazze pronostico per le keniane Lucy Muli vincitrice nel 2021 e 2022, Caroline Gitonga. Le azzurre Rebecca Lonedo e Giovanna Selva proveranno a inserirsi nelle posizioni di vertice. Per celebrare la cinquantesima edizione, ci sarà presenza di vincitori o protagonisti del passato a cominciare da Stefano Baldini, campione olimpico di maratona nel 2004, prima della partenza sarà giustamente ricordato Giorgio Cerbai, leader del Coni aretino per tanti anni. Parte delle iscrizioni sarà devoluta agli alluvionati dell’Emilia-Romagna.

A.L.