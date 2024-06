Cori contro il Montevarchi. Il Terranuova Traiana si dissocia da alcuni suoi tesserati

Arezzo, 20 giugno 2024 – A poche ore dal trionfo di domenica scorsa al Fedini, scoppia un "caso" a Terranuova Bracciolini. L'ASD Terranuova Traiana ha infatti preso le distanze da quanto accaduto al termine della finale di ritorno con il Giulianova, durante i festeggiamenti promozione, e si è dissociata dal comportamento tenuto da alcuni suoi tesserati. "Sono stati autori di un coro che era nato con l'intento goliardico e bonario sfottó nei confronti del nostro ex direttore sportivo, ma che fuori contesto si è trasformato, ahinoi, in un'offesa nei confronti di una città ed una società amiche" , ha spiegato il club biancorosso. "Da sempre la nostra società è portatrice di valori improntati al rispetto, all'amicizia e alla sana competizione sportiva che nulla hanno a che vedere con quanto accaduto nel post partita di domenica scorsa - ha aggiunto il Terranuova Traiana - Considerando anche che tra i massimi dirigenti biancorossi ci sono ai nostri vertici Luciano e Andrea Morbidelli, montevarchini doc e grandi tifosi rossoblu Il Club si riserva di accertare con precisione i fatti e di decidere le relative sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni propri tesserati per l'atteggiamento antisportivo e non consono. alla nostra associazione”.