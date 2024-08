Coppia aretina sbarca su Temptation Island. Mirco e Giulia nel reality per superare la crisi

AREZZO

Mirco Rossi e Giulia Duranti, una coppia di fidanzati aretini, tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, il reality show targato Mediaset che mette a dura prova prova la fedeltà dei partecipanti. Le coppie infatti vengono inviate in un resort in Sardegna e divise in gruppi separati. Ogni partecipante viene messo alla prova da single che vengono mandati sul posto proprio per tentare la fedeltà. Giulia in passato ha preso parte alle selezioni per Miss Italia e insieme al fidanzato si presenta come una coppia che sta insieme 9 anni e che da tre convive.

Da quando si sono trasferiti nella nuova casa sarebbe iniziato un periodo di crisi. Da qui la scelta di rivolgersi a Temptation Island, un reality che saggerà la tenuta della loro relazione. La prossima edizione del reality show andrà in onda tra poco settimane sulla rete ammiraglia del gruppo Mediaset.