Copia il permesso disabili Automobilista nei guai

di Laura Lucente

Furbetto del cartellino disabili pizzicato dalla municipale cortonese. È accaduto nei giorni scorsi nella popolosa frazione di Camucia.

A scovarlo ci hanno pensato gli agenti della municipale di Cortona guidati dal comandante Gianni Landi che hanno aumentato le verifiche sull’uso dei permessi invalidi per la sosta. Nei giorni scorsi, proprio durante un controllo alle autovetture parcheggiate, gli agenti hanno notato un mezzo sprovvisto del tagliando lasciato in sosta negli spazi dedicati ai portatori di handicap.

Prima che venisse redatto il verbale, il proprietario del mezzo ha raggiunto i poliziotti e giunto sul posto ha spiegato che aveva preso con sé l’originale per fotocopiarlo.

Una pratica, questa, sempre più diffusa che è stata prontamente ammonita. Il personale della Pm, infatti, ha richiamato il cittadino ad un corretto uso del permesso per invalidi: il tagliando, infatti, non può essere fotocopiato.

Pratica, invece, che risulterebbe sempre più diffusa. Ma c’è di più. La Polizia municipale cortonese, infatti, ricorda che la nuova normativa prevede che il tagliando possa essere utilizzato soltanto in presenza del disabile a bordo del veicolo.

Sono queste le casistiche più frequenti fra uso non corretto e abuso della prerogativa, oltre all’altra grave fattispecie, ovvero quando il permesso per disabili viene utilizzato dai congiunti anche dopo il decesso del portatore di handicap.

L’autorizzazione speciale viene rilasciata, previa accertamento medico, dal Comune di residenza, è valida ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale come disciplina il Codice della Strada e il regolamento di esecuzione. "Abbiamo voluto rafforzare i controlli per contrastare il fenomeno dell’abuso e per garantire la possibilità di sostare negli spazi riservati a chi è veramente disabile – spiega l’assessore alla polizia municipale, Alessandro Storchi – un’attività che continueremo a portare avanti con sistematicità e rigore assoluto". A Cortona sono attivi circa 600 permessi per disabili. Solo nel centro storico sono 25 gli stalli di sosta dedicati.

"Quella del loro uso non corretto è una problematica particolarmente sentita nella stagione turistica – conferma ancora l’assessore alla polizia municipale di Cortona Alessandro Storchi - quando la città registra un grande afflusso di visitatori. Abbiamo il compito di tutelare coloro che effettivamente hanno bisogno e di sanzionare coloro che abusano di una prerogativa che non gli spetta".